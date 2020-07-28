https://ria.ru/20200728/1575067627.html
В Удмуртии подготовили для путешественников четыре направления туризма
Туроператоры Удмуртии подготовили для российских туристов, желающих отдыхать в регионах страны по программе кешбэка, четыре направления туризма, сообщили в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T20:15
2020-07-28T20:15
туризм
туризм
новости - туризм
чайковский
удмуртская республика (удмуртия)
сарапул
игринский район
ижевск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_7db2a060b34e87ce97f122850fab53e0.jpg
https://ria.ru/20200616/1572756877.html
https://ria.ru/20200708/1573616371.html
чайковский
удмуртская республика (удмуртия)
сарапул
игринский район
ижевск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_7db2a060b34e87ce97f122850fab53e0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_a664781eb7a62751c30e3b365acb224a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_341:0:2389:2048_1400x0_80_0_0_254b685d883e4cb8d5e16948f5a6a70a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, чайковский, удмуртская республика (удмуртия), сарапул, игринский район, ижевск
УФА, 28 июл – РИА Новости. Туроператоры Удмуртии подготовили для российских туристов, желающих отдыхать в регионах страны по программе кешбэка, четыре направления туризма, сообщили в пресс-службе главы региона.
"Это промышленный, культурно-познавательный, гастрономический и этнический туризм, а также семейный сказочный туры, — - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.
В этнико-гастрономический вошли такие точки посещения, как архитектурно-этнографический музей-заповедник "Лудорвай", музей-усадьба П.И. Чайковского, деревня Старые Быги Шарканского района - первая столица финно-угорского мира, Усадьба Тол Бабая, Пельменные приключения в Игринском районе, парк ДондыДор, культурный центр Карамас-Пельга, коллектив "Бабушки из Бураново".
Культурно-познавательный тур включает в себя посещение трех городов – Ижевска, Сарапула и Воткинска. В промышленный вошли предприятия Ижсталь, Аксион, Шаркан-трикотаж, Воткинский пищекомбинат, с сентября к ним добавится Сарапульский ликеро-водочный завод.
Семейный сказочный тур включает в себя посещение Усадьбы Тол Бабая, Резиденции Бабы Яги, дома Лопшо Педуня, Театра Кукол, этно-комплекса "Живица", Золотая Сарапуль и кузницы Морок.
Правительство РФ приняло решение выделить туристической отрасли 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца года решат отдохнуть в российских регионах. Сумма возврата туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. По информации Ассоциации туроператоров России, кешбэк планируется предусмотреть для туров со сроками с 15 августа по 20 декабря 2020 года в 44 региона страны, а вне высокого сезона — с 1 октября до 20 декабря — еще в 11 регионов.