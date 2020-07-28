Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200728/1575067627.html
В Удмуртии подготовили для путешественников четыре направления туризма
Туроператоры Удмуртии подготовили для российских туристов, желающих отдыхать в регионах страны по программе кешбэка, четыре направления туризма, сообщили в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T20:15
туризм
туризм
новости - туризм
чайковский
удмуртская республика (удмуртия)
сарапул
игринский район
ижевск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_7db2a060b34e87ce97f122850fab53e0.jpg
https://ria.ru/20200616/1572756877.html
https://ria.ru/20200708/1573616371.html
чайковский
удмуртская республика (удмуртия)
сарапул
игринский район
ижевск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_7db2a060b34e87ce97f122850fab53e0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_a664781eb7a62751c30e3b365acb224a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_341:0:2389:2048_1400x0_80_0_0_254b685d883e4cb8d5e16948f5a6a70a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, чайковский, удмуртская республика (удмуртия), сарапул, игринский район, ижевск

В Удмуртии подготовили для путешественников четыре направления туризма

20:15 28.07.2020
73
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
УФА, 28 июл – РИА Новости. Туроператоры Удмуртии подготовили для российских туристов, желающих отдыхать в регионах страны по программе кешбэка, четыре направления туризма, сообщили в пресс-службе главы региона.
"Это промышленный, культурно-познавательный, гастрономический и этнический туризм, а также семейный сказочный туры, — - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.
В этнико-гастрономический вошли такие точки посещения, как архитектурно-этнографический музей-заповедник "Лудорвай", музей-усадьба П.И. Чайковского, деревня Старые Быги Шарканского района - первая столица финно-угорского мира, Усадьба Тол Бабая, Пельменные приключения в Игринском районе, парк ДондыДор, культурный центр Карамас-Пельга, коллектив "Бабушки из Бураново".
Культурно-познавательный тур включает в себя посещение трех городов – Ижевска, Сарапула и Воткинска. В промышленный вошли предприятия Ижсталь, Аксион, Шаркан-трикотаж, Воткинский пищекомбинат, с сентября к ним добавится Сарапульский ликеро-водочный завод.
Семейный сказочный тур включает в себя посещение Усадьбы Тол Бабая, Резиденции Бабы Яги, дома Лопшо Педуня, Театра Кукол, этно-комплекса "Живица", Золотая Сарапуль и кузницы Морок.
Города России. Светлогорск
16 июня, 08:00Туризм
Вместо Европы? Калининград готовится к приему российских туристов
Правительство РФ приняло решение выделить туристической отрасли 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца года решат отдохнуть в российских регионах. Сумма возврата туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. По информации Ассоциации туроператоров России, кешбэк планируется предусмотреть для туров со сроками с 15 августа по 20 декабря 2020 года в 44 региона страны, а вне высокого сезона — с 1 октября до 20 декабря — еще в 11 регионов.
Пляжный отдых в Сочи
8 июля, 08:00Туризм
Чистое Черное море: где найти идеальные пляжи в Сочи
000000
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЧайковскийУдмуртская Республика (Удмуртия)СарапулИгринский районИжевск
Рекомендуем
Остров Ко Хе Банан Бич
В Таиланде всем иностранцам придется отбывать двухнедельный карантин
Врач у окна в госпитале COVID-19
Число жертв коронавируса в мире превысило 650 тысяч
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
На востоке Москвы нашли предмет, похожий на мину времен войны
Телефоны в дежурной части ОВД
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в магазине "Ашан" на севере Москвы
Оплата коммунальных услуг
Жители Пермского края переплачивали за ЖКУ во время снегопадов и дождей
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала "Царьград"
Гипермаркет Ашан
Сообщение о минировании в "Ашане" на севере Москвы оказалось ложным
Машина скорой помощи
Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии есть ребенок
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Число зараженных коронавирусом в Турции за сутки выросло на 963
Инспектор ГИБДД
На МКАД мусоровоз опрокинулся после столкновения с легковушкой
Самолеты на стоянке в аэропорту Внуково
Полеты в Турцию и Великобританию из Внуково возобновятся в августе
Скриншот анимационного сериала Мир Юрского периода: Меловой лагерь
Netflix выложил трейлер анимационного сериала о мире Юрского периода
Американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Адам МакКей
Адам Маккей создаст сериал о поисках вакцины против COVID-19, пишут СМИ
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
У 65 из 94 спасенных на Мальте мигрантов обнаружили коронавирус
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Саратовской области заявили о росте числа внебольничных пневмоний
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26В Бразилии за сутки выявили более 40 тысяч случае коронавируса
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
Лента новостейМолния