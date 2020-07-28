В Удмуртии подготовили для путешественников четыре направления туризма

УФА, 28 июл – РИА Новости. Туроператоры Удмуртии подготовили для российских туристов, желающих отдыхать в регионах страны по программе кешбэка, четыре направления туризма, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Это промышленный, культурно-познавательный, гастрономический и этнический туризм, а также семейный сказочный туры, — - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

В этнико-гастрономический вошли такие точки посещения, как архитектурно-этнографический музей-заповедник "Лудорвай", музей-усадьба П.И. Чайковского, деревня Старые Быги Шарканского района - первая столица финно-угорского мира, Усадьба Тол Бабая, Пельменные приключения в Игринском районе, парк ДондыДор, культурный центр Карамас-Пельга, коллектив "Бабушки из Бураново".

Культурно-познавательный тур включает в себя посещение трех городов – Ижевска, Сарапула и Воткинска. В промышленный вошли предприятия Ижсталь, Аксион, Шаркан-трикотаж, Воткинский пищекомбинат, с сентября к ним добавится Сарапульский ликеро-водочный завод.

Семейный сказочный тур включает в себя посещение Усадьбы Тол Бабая, Резиденции Бабы Яги, дома Лопшо Педуня, Театра Кукол, этно-комплекса "Живица", Золотая Сарапуль и кузницы Морок.