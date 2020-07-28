https://ria.ru/20200728/1575067438.html
Многие организации в Москве переходят в "серую зону", заявил заммэра
Многие коммерческие организации в Москве начали переходить в "серую зону", в ближайшее время последует реакция, заявил заммэра столицы по вопросам экономической РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:59
2020-07-28T18:59
коронавирус в россии
владимир ефимов (политик)
москва
экономика
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https://ria.ru/20200728/1575067373.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40852/50/408525076_0:0:2906:1634_1400x0_80_0_0_e849574461c947a312c0ff8d0dde578b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, владимир ефимов (политик), москва, экономика