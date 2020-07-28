Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575067438.html
Многие организации в Москве переходят в "серую зону", заявил заммэра
Многие коммерческие организации в Москве начали переходить в "серую зону", в ближайшее время последует реакция, заявил заммэра столицы по вопросам экономической РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:59
коронавирус в россии
владимир ефимов (политик)
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40852/50/408525076_0:0:2906:1634_1400x0_80_0_0_e849574461c947a312c0ff8d0dde578b.jpg
https://ria.ru/20200728/1575067373.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40852/50/408525076_0:0:2906:1634_1400x0_80_0_0_e849574461c947a312c0ff8d0dde578b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40852/50/408525076_39:0:2770:2048_1400x0_80_0_0_ff0a7d519657d00aeff49f1c7b594627.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40852/50/408525076_380:0:2428:2048_1400x0_80_0_0_4d619b841773e0714e5cd3c938db9f62.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, владимир ефимов (политик), москва, экономика

Многие организации в Москве переходят в "серую зону", заявил заммэра

18:59 28.07.2020
1321
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкC. Собяниин провел заседание Президиума Правительства Москвы
C. Собяниин провел заседание Президиума Правительства Москвы
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Многие коммерческие организации в Москве начали переходить в "серую зону", в ближайшее время последует реакция, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник.
"Любая кризисная ситуация - всегда происходит естественная очистка рынка от тех, кто менее эффективен, а те, кто более эффективен, они наоборот набирают новые силы, новые обороты... К сожалению, мы и фиксируем другую ситуацию, что многие начинают уходить в "серую" зону, конечно, налоговая это видит, и, я думаю, что в ближайшее время какая-то реакция последует", - сказал Ефимов в интервью телеканалу "Москва 24".
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Вчера, 18:56Распространение нового коронавируса
Экономика Москвы вышла на прежние масштабы, заявил заммэра
151402729
Обсудить 1
Коронавирус в РоссииВладимир Ефимов (политик)МоскваЭкономика
Рекомендуем
Фрукты и овощи на рынке
Названа серьезная опасность арбуза
Истребитель Су-27СМ
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Тихановская ответила на вопрос, чей Крым
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Экономика Москвы вышла на прежние масштабы, заявил заммэра
Пассажиры на станции метро Комсомольская в Москве
В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима
Центр занятости населения в Ростове-на-Дону
Заммэра Москвы рассказал об уровне безработицы в столице
Сотрудник лаборатории держит контейнеры с биоматериалом
Аксенов сообщил о вспышке коронавируса в администрации Ялты
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
Продавец цветов на одной из улиц в Турине
Премьер Италии предложил продлить режим ЧС до октября
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Гейтс раскритиковал систему тестов на коронавирус в США
Танк украинской армии в Донбассе
Украинский политик назвал единственный способ достичь мира в Донбассе
Киев
В Киеве переименовали улицу Российскую
Американский истребитель F-35A Lightning II
СМИ: Польша побоялась размещать F-35 у российских границ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ
Мишустин намерен засекретить закупки "Роскосмоса"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко переболел COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26В Бразилии за сутки выявили более 40 тысяч случае коронавируса
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
Лента новостейМолния