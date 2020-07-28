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Экономика Москвы вышла на прежние масштабы, заявил заммэра
Экономика Москвы вышла на прежние масштабы, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:56
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир ефимов (политик), сергей собянин, москва, экономика

Экономика Москвы вышла на прежние масштабы, заявил заммэра

18:56 28.07.2020
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© Пресс-служба комплекса экономической политики имущественно-земельных отношений МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Пресс-служба комплекса экономической политики имущественно-земельных отношений Москвы
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Экономика Москвы вышла на прежние масштабы, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Если говорить про восстановление сферы торговли и услуг, то здесь экономика вышла на прежние масштабы, как с точки зрения объемов потребления, так и с точки зрения открытия и занятости в этих сферах", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Москва 24".
Экономика Москвы пострадала из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. С 28 марта предприятия общепита из-за эпидемиологической обстановки работали только на доставку и на вынос. Предприятия, оказывающие бытовые услуги, практически полностью прекратили работу, открытыми остались лишь магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости, а также аптеки и зоомагазины. С 1 июня было принято решение об открытии предприятий, оказывающих бытовые услуги, в том числе непродовольственных магазинов, химчисток и мастерских по ремонту обуви, а с 9 июня заработали парикмахерские и салоны красоты. С 16 июня открылись летние кафе, а с 23 июня в полном объеме заработали все предприятия общепита.
Мэр Москвы Сергей Собянин в начале июля заявлял, что у столицы есть все шансы восстановить городскую экономику даже в пострадавших отраслях. По его мнению, можно сохранить тот инвестиционный потенциал, который был накоплен в предыдущие годы, что станет основой движения вперед.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Ефимов (политик)Сергей СобянинМоскваЭкономика
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