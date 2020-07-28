Экономика Москвы вышла на прежние масштабы, заявил заммэра

Экономика Москвы пострадала из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. С 28 марта предприятия общепита из-за эпидемиологической обстановки работали только на доставку и на вынос. Предприятия, оказывающие бытовые услуги, практически полностью прекратили работу, открытыми остались лишь магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости, а также аптеки и зоомагазины. С 1 июня было принято решение об открытии предприятий, оказывающих бытовые услуги, в том числе непродовольственных магазинов, химчисток и мастерских по ремонту обуви, а с 9 июня заработали парикмахерские и салоны красоты. С 16 июня открылись летние кафе, а с 23 июня в полном объеме заработали все предприятия общепита.