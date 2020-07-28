Заммэра Москвы рассказал об уровне безработицы в столице

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Число обращений на биржу труда в Число обращений на биржу труда в Москве резко сокращается, уровень безработицы очень низкий, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

"На сегодняшний момент мы видим резкое сокращение количества заявок, которые поступают на биржу труда. Я думаю, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Если говорить в целом про ситуацию с безработицей, у нас в экономике города занятых где-то 7,3 миллиона ежедневно, цифра порядка 2,6% зарегистрированной безработицы является по всем общепризнанным меркам очень низкой. До этого у нас была вообще рекордно низкая - меньше процента, по сути её не было", - рассказал Ефимов телеканалу "Москва 24"

По его словам, как ожидается, в ближайшее время произойдет сокращение официально зарегистрированных безработных.

На сегодняшний момент около 200 тысяч человек в Москве зарегистрированы как безработные, рост почти семикратный, при этом только 60 тысяч человек - это те люди, которые потеряли работу с 1 марта, остальные не работали и раньше, отметил Ефимов.

"По НДФЛ мы видим сокращение динамики по поступлению налога по доходу физических лиц, но в целом, если говорить про июнь месяц, она восстановилась не просто до уровня прошлого года, но и показала положительную динамику по приросту. Это в целом говорит о том, что база по заработной плате сократилась, но несущественно", - сообщил заммэра.