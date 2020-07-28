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Заммэра Москвы рассказал об уровне безработицы в столице
Число обращений на биржу труда в Москве резко сокращается, уровень безработицы очень низкий, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T19:06
владимир ефимов (политик)
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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владимир ефимов (политик), москва, общество

Заммэра Москвы рассказал об уровне безработицы в столице

18:54 28.07.2020 (обновлено: 19:06 28.07.2020)
258
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЦентр занятости населения в Ростове-на-Дону
Центр занятости населения в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Число обращений на биржу труда в Москве резко сокращается, уровень безработицы очень низкий, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"На сегодняшний момент мы видим резкое сокращение количества заявок, которые поступают на биржу труда. Я думаю, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Если говорить в целом про ситуацию с безработицей, у нас в экономике города занятых где-то 7,3 миллиона ежедневно, цифра порядка 2,6% зарегистрированной безработицы является по всем общепризнанным меркам очень низкой. До этого у нас была вообще рекордно низкая - меньше процента, по сути её не было", - рассказал Ефимов телеканалу "Москва 24".
По его словам, как ожидается, в ближайшее время произойдет сокращение официально зарегистрированных безработных.
На сегодняшний момент около 200 тысяч человек в Москве зарегистрированы как безработные, рост почти семикратный, при этом только 60 тысяч человек - это те люди, которые потеряли работу с 1 марта, остальные не работали и раньше, отметил Ефимов.
"По НДФЛ мы видим сокращение динамики по поступлению налога по доходу физических лиц, но в целом, если говорить про июнь месяц, она восстановилась не просто до уровня прошлого года, но и показала положительную динамику по приросту. Это в целом говорит о том, что база по заработной плате сократилась, но несущественно", - сообщил заммэра.
Он уточнил, что по поступлениям НДФЛ в апреле-мае произошло снижение на 10-15%, но это связано с тем, что сокращались бонусные выплаты, премии в связи с простоем. "В целом, если говорить про экономику, то мы видим и по зарплатным проектам, и по поступлению в бюджет в части НДФЛ, что у нас не произошло ни массовых увольнений, ни сокращений заработных плат", - добавил чиновник.
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