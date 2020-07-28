Названа серьезная опасность арбуза

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян в беседе с радиостанцией " Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян в беседе с радиостанцией " Говорит Москва " предостерегла от чрезмерного употребления арбуза и рассказала, кому его есть не стоит.

По словам медика, злоупотребление этой ягодой способно приводить к метаболическим расстройствам, в частности, к ожирению.

"Если вы будете есть арбуз каждый день в дозе более полутора килограммов, а многие едят гораздо больше, то прибавка в весе вам практически гарантирована", — рассказала Григорьян.

Она добавила, что вес увеличится за счет жировой массы.

"А, как сейчас уже известно, потерять жировую составляющую всегда очень трудно", — подчеркнула врач.

Диетолог призвала отказаться от арбуза людям, страдающим диабетом и атеросклерозом, а аллергикам посоветовала ограничить размер порции.

"Если у вас в анамнезе есть аллергические бронхиты или бронхиальная астма, бывают высыпания, осложнения кожных заболеваний, таких как псориаз, не увлекайтесь этой красной ягодой", — предупредила она.

По словам Григорьян, за один прием пищи следует съедать не более 300 граммов арбуза.