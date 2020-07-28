https://ria.ru/20200728/1575067117.html
Названа серьезная опасность арбуза
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" предостерегла от чрезмерного употребления арбуза и... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:52
2020-07-28T18:52
здоровье
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общество
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Алекс Радоница
Арбу́з обыкновенный (лат. Citrúllus lanátus) — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). Как можно серьёзно относится к такому кандидату наук, если она арбуз (фактически тыкву) называет ягодой? Это же бородатая шутка из 90-х для неучей)))
22
Олег 84
Теперь и арбуз вреден.
18
13
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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здоровье, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян в беседе с радиостанцией "Говорит Москва
" предостерегла от чрезмерного употребления арбуза и рассказала, кому его есть не стоит.
По словам медика, злоупотребление этой ягодой способно приводить к метаболическим расстройствам, в частности, к ожирению.
"Если вы будете есть арбуз каждый день в дозе более полутора килограммов, а многие едят гораздо больше, то прибавка в весе вам практически гарантирована", — рассказала Григорьян.
Она добавила, что вес увеличится за счет жировой массы.
"А, как сейчас уже известно, потерять жировую составляющую всегда очень трудно", — подчеркнула врач.
Диетолог призвала отказаться от арбуза людям, страдающим диабетом и атеросклерозом, а аллергикам посоветовала ограничить размер порции.
"Если у вас в анамнезе есть аллергические бронхиты или бронхиальная астма, бывают высыпания, осложнения кожных заболеваний, таких как псориаз, не увлекайтесь этой красной ягодой", — предупредила она.
По словам Григорьян, за один прием пищи следует съедать не более 300 граммов арбуза.
"Нужно понимать, что эта ягода вкусная, потому что в ней содержится большое количество сахара", — объяснила диетолог и призвала контролировать его потребление.