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Названа серьезная опасность арбуза
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" предостерегла от чрезмерного употребления арбуза и... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:52
здоровье
здоровье - общество
общество
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Арбу́з обыкновенный (лат. Citrúllus lanátus) — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). Как можно серьёзно относится к такому кандидату наук, если она арбуз (фактически тыкву) называет ягодой? Это же бородатая шутка из 90-х для неучей)))
22
Теперь и арбуз вреден.
18
13
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156278/44/1562784457_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_253b27bbf3d7b4f591bf619c7a5ec20e.jpg
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РИА Новости
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353
60
здоровье, здоровье - общество, общество

Названа серьезная опасность арбуза

18:52 28.07.2020
14078
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкФрукты и овощи на рынке
Фрукты и овощи на рынке
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Фрукты и овощи на рынке. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" предостерегла от чрезмерного употребления арбуза и рассказала, кому его есть не стоит.
По словам медика, злоупотребление этой ягодой способно приводить к метаболическим расстройствам, в частности, к ожирению.
"Если вы будете есть арбуз каждый день в дозе более полутора килограммов, а многие едят гораздо больше, то прибавка в весе вам практически гарантирована", — рассказала Григорьян.
Она добавила, что вес увеличится за счет жировой массы.
"А, как сейчас уже известно, потерять жировую составляющую всегда очень трудно", — подчеркнула врач.
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Вчера, 16:28
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Диетолог призвала отказаться от арбуза людям, страдающим диабетом и атеросклерозом, а аллергикам посоветовала ограничить размер порции.
"Если у вас в анамнезе есть аллергические бронхиты или бронхиальная астма, бывают высыпания, осложнения кожных заболеваний, таких как псориаз, не увлекайтесь этой красной ягодой", — предупредила она.
По словам Григорьян, за один прием пищи следует съедать не более 300 граммов арбуза.
"Нужно понимать, что эта ягода вкусная, потому что в ней содержится большое количество сахара", — объяснила диетолог и призвала контролировать его потребление.
384426158122
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ЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Арбу́з обыкновенный (лат. Citrúllus lanátus) — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). Как можно серьёзно относится к такому кандидату наук, если она арбуз (фактически тыкву) называет ягодой? Это же бородатая шутка из 90-х для неучей)))
28 июля, 20:02
Алекс Радоница
5400013
Теперь и арбуз вреден.
28 июля, 19:50
Олег 84
8100000
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