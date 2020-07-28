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Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Четыре российских истребителя Су-27 морской авиации ВМФ планово перелетели из Карелии на аэродром в Калининградской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T21:44
калининградская область
республика карелия
су-27
калининград
безопасность
в мире
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Да им американские хозяева приказали побухтеть, вот они и бухтят.
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Че-то там метра на два пересекли. А финны скрупулезные. Короче - зануды
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калининградская область
республика карелия
калининград
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155002/44/1550024435_0:22:3563:2026_1400x0_80_0_0_bce708d47bf195eac77d5a3fb0c56285.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
калининградская область, республика карелия, су-27, калининград, безопасность, в мире

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

18:50 28.07.2020 (обновлено: 21:44 28.07.2020)
49396
© РИА Новости / Виталий АньковИстребитель Су-27СМ
Истребитель Су-27СМ
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Четыре российских истребителя Су-27 морской авиации ВМФ планово перелетели из Карелии на аэродром в Калининградской области, сообщили в Минобороны.
Перелет проходил по заранее согласованному маршруту, во время следования по которому экипажи российских самолетов находились на постоянной связи с пунктами управления воздушным движением.
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"Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", — подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны. Инцидент расследует пограничная служба Финляндии.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что самолеты ВКС регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, и всегда — в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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Калининградская областьРеспублика КарелияСу-27КалининградБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Да им американские хозяева приказали побухтеть, вот они и бухтят.
28 июля, 19:36
СССергей Смирнов
135402115
Че-то там метра на два пересекли. А финны скрупулезные. Короче - зануды
28 июля, 19:26
Петя Мокин
352412227
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