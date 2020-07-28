https://ria.ru/20200728/1575067055.html
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Четыре российских истребителя Су-27 морской авиации ВМФ планово перелетели из Карелии на аэродром в Калининградской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:50
2020-07-28T21:44
калининградская область
республика карелия
су-27
калининград
безопасность
в мире
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Сергей Смирнов
Да им американские хозяева приказали побухтеть, вот они и бухтят.
157
Петя Мокин
Че-то там метра на два пересекли. А финны скрупулезные. Короче - зануды
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калининградская область
республика карелия
калининград
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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калининградская область, республика карелия, су-27, калининград, безопасность, в мире
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Четыре российских истребителя Су-27
морской авиации ВМФ планово перелетели из Карелии на аэродром в Калининградской области
, сообщили в Минобороны.
Перелет проходил по заранее согласованному маршруту, во время следования по которому экипажи российских самолетов находились на постоянной связи с пунктами управления воздушным движением.
"Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", — подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны. Инцидент расследует пограничная служба Финляндии.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что самолеты ВКС регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, и всегда — в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.