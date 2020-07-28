В Саратовской области ужесточат масочный режим

"Стабильность ежедневной статистики сохраняется. Причем по данным на сегодняшний день новые случаи зафиксированы только в двух районах - Саратовском и Аткарском, а на областной центр пришлось 93 заболевших. К сожалению, рекомендации о строгом соблюдении масочного режима так и не выполняются, будь то транспорт, магазины, рынки, места скопления граждан… Дальше ждать, констатировать, что все очень тревожно, уповать на сознательность работодателей, граждан, на всеобщую дисциплину мы больше не можем", - пояснил он.