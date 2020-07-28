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В Саратовской области ужесточат масочный режим
Контроль за соблюдением масочного режима в Саратовской области, где сохраняется число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса на уровне выше 90,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:47
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, балаковский район, общество

В Саратовской области ужесточат масочный режим

18:47 28.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Контроль за соблюдением масочного режима в Саратовской области, где сохраняется число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса на уровне выше 90, необходимо ужесточить, заявил губернатор Валерий Радаев.
"Ситуация к лучшему не меняется, это очевидно. Поэтому поручаю председателю правительства, руководителю штаба по борьбе с коронавирусом совместно с управлением Роспотребнадзора рассмотреть необходимость точечного усиления ограничительных мер. Жесткий масочный контроль должен быть там, где высоки риски заражения и систематически не соблюдаются санитарные нормы. Штабу такую работу нужно организовать уже завтра", - сказал Радаев во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
"Стабильность ежедневной статистики сохраняется. Причем по данным на сегодняшний день новые случаи зафиксированы только в двух районах - Саратовском и Аткарском, а на областной центр пришлось 93 заболевших. К сожалению, рекомендации о строгом соблюдении масочного режима так и не выполняются, будь то транспорт, магазины, рынки, места скопления граждан… Дальше ждать, констатировать, что все очень тревожно, уповать на сознательность работодателей, граждан, на всеобщую дисциплину мы больше не можем", - пояснил он.
Руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова на заседании уточнила, что ежедневно в регионе регистрируются по 94-96 новых случаев COVID-19.
Евгений Комаровский
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Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 9111 случаев заражения коронавирусом, в том числе 96 за последние сутки, умерли 56 пациентов, выздоровели 5369.
Ранее власти до 31 июля запретили в области все массовые мероприятия и работу бассейнов, кафе и ресторанам разрешили работать на открытых площадках без обслуживания посетителей в помещениях, также в регионе открылись музеи и турбазы. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. На карантин закрыто село Новополеводино Балаковского района.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская областьБалаковский районОбщество
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