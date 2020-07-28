https://ria.ru/20200728/1575066669.html
США ввели санкции против экс-главы минэнерго Венесуэлы и его заместителя
Власти США включили в санкционный список экс-министра электроснабжения Венесуэлы и его заместителя, заявил госсекретарь Майк Помпео. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:46
2020-07-28T18:46
майк помпео
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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майк помпео, венесуэла, сша, в мире
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Власти США включили в санкционный список экс-министра электроснабжения Венесуэлы и его заместителя, заявил госсекретарь Майк Помпео
.
Бывший министр Луис Альфред Мотта Домингес
ранее также возглавлял национальную корпорацию по электроэнергии Corpoelec, замминистра Эустикио Хосе Луго Гомес также занимал в компании пост топ-менеджера.
"Они попали в черный список в связи с получением денежных выплат, в том числе взятки и откаты, в обмен на предоставление выгодных контрактов на поставки оборудования для госкорпорации Corpoelec", - говорится в заявлении.
Помимо экс-чиновников санкции США введены против нескольких членов их семей.
Мотта Домингес был снят с поста главы минэнерго в июне 2019 года после случаев массового отключения электричества в стране.
США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.