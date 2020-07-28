США ввели санкции против экс-главы минэнерго Венесуэлы и его заместителя

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Власти США включили в санкционный список экс-министра электроснабжения Венесуэлы и его заместителя, заявил госсекретарь Власти США включили в санкционный список экс-министра электроснабжения Венесуэлы и его заместителя, заявил госсекретарь Майк Помпео

Бывший министр Луис Альфред Мотта Домингес ранее также возглавлял национальную корпорацию по электроэнергии Corpoelec, замминистра Эустикио Хосе Луго Гомес также занимал в компании пост топ-менеджера.

"Они попали в черный список в связи с получением денежных выплат, в том числе взятки и откаты, в обмен на предоставление выгодных контрактов на поставки оборудования для госкорпорации Corpoelec", - говорится в заявлении.

Помимо экс-чиновников санкции США введены против нескольких членов их семей.

Мотта Домингес был снят с поста главы минэнерго в июне 2019 года после случаев массового отключения электричества в стране.