https://ria.ru/20200728/1575066559.html
Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:44
2020-07-28T18:44
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155842/60/1558426051_0:205:3154:1979_1400x0_80_0_0_e7151baa5246e1ac3c9afe89aac10066.jpg
https://ria.ru/20200721/1574676383.html
Владимир В
Любому очевидно что атака на авианосец это не наступательные а оборонительные учения. Наступательные это если бы Иран начал отрабатывать бомбардировку США - то что делает НАТО летая бомбардировщиками вокруг Калининграда
24
Нефертити Васильевна Фишман
Занятно,оказывается персы проводят учения наступая на американцев в Персидском заливе. :-0 . Как будто этот залив возле Нью-Йорка находится... :-0
16
3
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155842/60/1558426051_0:205:3154:1979_1400x0_80_0_0_e7151baa5246e1ac3c9afe89aac10066.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155842/60/1558426051_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_03fc28918b4d0711a80429a59fc3f34b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155842/60/1558426051_325:0:2373:2048_1400x0_80_0_0_b3f30a0ef990e122e0c9037f9f247d28.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости.
Учения Ирана
с использованием макета авианосца США
являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) во вторник проводит маневры в южной части страны под кодовым названием "Великий пророк - 14" с участием военно-морских и аэрокосмических сил. В ходе учений Иран отработал атаку на американский авианосец, задействовав для этого макет корабля, передает агентство Tasnim
.
"Нам известно об иранских учениях, связанных с атакой на макет судна, похожего на неподвижный авианосец. Военно-морской флот США проводит оборонительные учения с нашими партнерами для содействия безопасности на море в целях обеспечения свободы судоходства. В то же время Иран проводит наступательные учения, пытаясь запугать и принудить", - заявила Ребарич.
"Хотя мы всегда остерегаемся такого рода безответственного и безрассудного поведения Ирана вблизи оживленных международных водных путей, эти учения не нарушили операций коалиции (США) в этом районе и не оказали никакого воздействия на свободный торговый поток в Ормузском проливе и прилегающих водах", - добавила она.
Представитель флота подчеркнула, что США в состоянии защитить себя "от любой угрозы с моря", хотя и не стремятся к конфликту.