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Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:44
иран
сша
в мире
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Любому очевидно что атака на авианосец это не наступательные а оборонительные учения. Наступательные это если бы Иран начал отрабатывать бомбардировку США - то что делает НАТО летая бомбардировщиками вокруг Калининграда
24
Занятно,оказывается персы проводят учения наступая на американцев в Персидском заливе. :-0 . Как будто этот залив возле Нью-Йорка находится... :-0
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иран
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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иран, сша, в мире

Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

18:44 28.07.2020
3539
© AP Photo / Vahid SalemiКатер Корпуса Стражей Исламской революции
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
© AP Photo / Vahid Salemi
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) во вторник проводит маневры в южной части страны под кодовым названием "Великий пророк - 14" с участием военно-морских и аэрокосмических сил. В ходе учений Иран отработал атаку на американский авианосец, задействовав для этого макет корабля, передает агентство Tasnim.
"Нам известно об иранских учениях, связанных с атакой на макет судна, похожего на неподвижный авианосец. Военно-морской флот США проводит оборонительные учения с нашими партнерами для содействия безопасности на море в целях обеспечения свободы судоходства. В то же время Иран проводит наступательные учения, пытаясь запугать и принудить", - заявила Ребарич.
"Хотя мы всегда остерегаемся такого рода безответственного и безрассудного поведения Ирана вблизи оживленных международных водных путей, эти учения не нарушили операций коалиции (США) в этом районе и не оказали никакого воздействия на свободный торговый поток в Ормузском проливе и прилегающих водах", - добавила она.
Представитель флота подчеркнула, что США в состоянии защитить себя "от любой угрозы с моря", хотя и не стремятся к конфликту.
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Обсудить 3
ИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Любому очевидно что атака на авианосец это не наступательные а оборонительные учения. Наступательные это если бы Иран начал отрабатывать бомбардировку США - то что делает НАТО летая бомбардировщиками вокруг Калининграда
28 июля, 18:51
ВВВладимир В
2400000
Занятно,оказывается персы проводят учения наступая на американцев в Персидском заливе. :-0 . Как будто этот залив возле Нью-Йорка находится... :-0
28 июля, 19:32
Нефертити Васильевна Фишман
1510000
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