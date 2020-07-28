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В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима
Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, московский метрополитен, общество

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

18:40 28.07.2020
32103
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПассажиры на станции метро "Комсомольская" в Москве
Пассажиры на станции метро Комсомольская в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
"Рейды по проверке масок и перчаток в общественном транспорте не прекращались, они проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима. Несмотря на отмену масочного режима на улицах, согласно указу мэра носить средства индивидуальной защиты в городском транспорте по-прежнему обязательно", - сообщили в пресс-службе.
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В ведомстве уточнили, что проверки проводятся выборочно в вестибюлях и вагонах метро, в течение недели контроль охватывает 100% станций метро.
"Контролеры, в первую очередь, информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте, а в случае их отсутствия рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых аппаратах. Если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют", - добавили в ведомстве.
Также в пресс-службе напомнили, что за нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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