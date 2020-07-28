В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы , если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"Рейды по проверке масок и перчаток в общественном транспорте не прекращались, они проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима. Несмотря на отмену масочного режима на улицах, согласно указу мэра носить средства индивидуальной защиты в городском транспорте по-прежнему обязательно", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что проверки проводятся выборочно в вестибюлях и вагонах метро, в течение недели контроль охватывает 100% станций метро.

"Контролеры, в первую очередь, информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте, а в случае их отсутствия рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых аппаратах. Если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют", - добавили в ведомстве.

Также в пресс-службе напомнили, что за нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.