https://ria.ru/20200728/1575066422.html
В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима
Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:40
2020-07-28T18:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
московский метрополитен
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572674501_0:120:3215:1928_1400x0_80_0_0_e707f803df55f68c284ae0b724f3015a.jpg
https://ria.ru/20200728/1575046997.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572674501_0:120:3215:1928_1400x0_80_0_0_e707f803df55f68c284ae0b724f3015a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572674501_243:0:2972:2047_1400x0_80_0_0_4c200874b532eb2b55c4c135e9042b21.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572674501_584:0:2631:2047_1400x0_80_0_0_fa12841c25b29fc28c422abf505af07c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, московский метрополитен, общество
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы
, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
"Рейды по проверке масок и перчаток в общественном транспорте не прекращались, они проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима. Несмотря на отмену масочного режима на улицах, согласно указу мэра носить средства индивидуальной защиты в городском транспорте по-прежнему обязательно", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что проверки проводятся выборочно в вестибюлях и вагонах метро, в течение недели контроль охватывает 100% станций метро.
"Контролеры, в первую очередь, информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте, а в случае их отсутствия рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых аппаратах. Если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют", - добавили в ведомстве.
Также в пресс-службе напомнили, что за нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.