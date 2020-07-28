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В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли три человека
Три человека погибли, четверо пропали без вести, был нанесен ущерб более чем 320 объектам инфраструктуры из-за урагана "Ханна" в Мексике, сообщил национальный... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:40
мексика
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мексика, в мире

В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли три человека

18:39 28.07.2020 (обновлено: 18:40 28.07.2020)
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© AP Photo / Eric GayРазрушения в порту города Корпус Кристи в Техасе после урагана Ханна
Разрушения в порту города Корпус Кристи в Техасе после урагана Ханна
© AP Photo / Eric Gay
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июл – РИА Новости. Три человека погибли, четверо пропали без вести, был нанесен ущерб более чем 320 объектам инфраструктуры из-за урагана "Ханна" в Мексике, сообщил национальный координатор сил гражданской защиты Давид Леон журналистам.
"Сожалеем об ущербе, которые принес ураган… Пострадали 54 жилых района, закрыты восемь дорог, было шесть оползней, 339 человек сейчас находятся во временном убежище… Был причинен ущерб более чем 320 объектам инфраструктуры", - сказал он на ежедневной конференции, транслировавшейся в Twitter президента Мексики.
Мехико
Вчера, 16:58
Ураган "Ханна" разбросал свыше тысячи тонн мусора по мексиканским улицам
"Были эвакуированы 769 человек, четыре человека числятся пропавшими без вести. Нам больно говорить, но погибли три человека", - добавил он.
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МексикаВ мире
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