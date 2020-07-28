https://ria.ru/20200728/1575066383.html
В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли три человека
Три человека погибли, четверо пропали без вести, был нанесен ущерб более чем 320 объектам инфраструктуры из-за урагана "Ханна" в Мексике, сообщил национальный... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:39
2020-07-28T18:40
мексика
в мире
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https://ria.ru/20200728/1575059308.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мексика, в мире