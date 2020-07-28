Лана Дель Рей представила в Сети аудиокнигу со своими стихами

Американская певица Лана Дель Рей выступает на сцене концертного зала "Крокус Сити Холл" в Москве

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Американская певица Лана Дель Рей представила в Сети аудиверсию ее поэтического сборника "Violet bent backwards over the grass", Американская певица Лана Дель Рей представила в Сети аудиверсию ее поэтического сборника "Violet bent backwards over the grass", сообщает Billboard.

По информации издания, Дель Рей зачитывает сочинения под музыкальное сопровождение гитариста Джека Антоноффа. Отрывок из аудиокниги певица опубликовала на YouTube.

В издание в твердом переплете и электронную версию книги войдет более 30 оригинальных стихов Ланы Дель Рей. Во время работы исполнительница хитов "Summertime sadness" и "Young and beautiful" вдохновлялась произведениями американской писательницы Сильвии Плат – родоначальницы литературного жанра "исповедальной поэзии".

Релиз печатной книги запланирован на 29 сентября, а через несколько дней, 2 октября, "Violet bent backwards over the grass" появится на компакт-дисках, виниле и кассетах.