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Новости Подмосковья
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В МО за полгода более 740 тысяч жителей прошли исследования на ВИЧ
За полгода в Московской области исследования на ВИЧ прошло свыше 740 тысяч человек. При желании сдать тест можно анонимно, передает телеканал "360". РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:35
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московская область (подмосковье)

В МО за полгода более 740 тысяч жителей прошли исследования на ВИЧ

18:35 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЛаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом принимает биологический материал (кровь) для дальнейшего исследования
Лаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом принимает биологический материал (кровь) для дальнейшего исследования
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. За полгода в Московской области исследования на ВИЧ прошло свыше 740 тысяч человек. При желании сдать тест можно анонимно, передает телеканал "360".
Главврач областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин отметил актуальность диагностики ВИЧ, несмотря на то, что люди стали реже посещать медицинские организации в условиях пандемии.
"Мы приглашаем жителей сдать тест на ВИЧ быстро и бесплатно в наших кабинетах тестирования, работающих в городских поликлиниках", – объяснил Пронин.
На сайте центра в разделе "Получите помощь" жители региона могут ознакомиться с адресами кабинетов тестирования на ВИЧ. Записываться предварительно не нужно.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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