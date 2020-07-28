В МО за полгода более 740 тысяч жителей прошли исследования на ВИЧ

Лаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом принимает биологический материал (кровь) для дальнейшего исследования

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. За полгода в Московской области исследования на ВИЧ прошло свыше 740 тысяч человек. При желании сдать тест можно анонимно, передает телеканал За полгода в Московской области исследования на ВИЧ прошло свыше 740 тысяч человек. При желании сдать тест можно анонимно, передает телеканал "360"

Главврач областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин отметил актуальность диагностики ВИЧ, несмотря на то, что люди стали реже посещать медицинские организации в условиях пандемии.

"Мы приглашаем жителей сдать тест на ВИЧ быстро и бесплатно в наших кабинетах тестирования, работающих в городских поликлиниках", – объяснил Пронин.