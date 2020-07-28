https://ria.ru/20200728/1575066114.html
В МО за полгода более 740 тысяч жителей прошли исследования на ВИЧ
За полгода в Московской области исследования на ВИЧ прошло свыше 740 тысяч человек. При желании сдать тест можно анонимно, передает телеканал "360". РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:35
2020-07-28T18:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
За полгода в Московской области исследования на ВИЧ прошло свыше 740 тысяч человек. При желании сдать тест можно анонимно, передает телеканал "360"
.
Главврач областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин отметил актуальность диагностики ВИЧ, несмотря на то, что люди стали реже посещать медицинские организации в условиях пандемии.
"Мы приглашаем жителей сдать тест на ВИЧ быстро и бесплатно в наших кабинетах тестирования, работающих в городских поликлиниках", – объяснил Пронин.
На сайте центра в разделе "Получите помощь" жители региона могут ознакомиться с адресами кабинетов тестирования на ВИЧ. Записываться предварительно не нужно.