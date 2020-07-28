Парк метрополитена в Самаре обновили впервые за 32 года

По данным пресс-службы, новый поезд состоит из двух головных и двух промежуточных вагонов. Он полностью отвечает современным требованиям к безопасности пассажирских перевозок: адаптирован для перевозки маломобильных пассажиров, дверные проемы оборудованы системой, предупреждающей закрытие, если в проеме находятся люди. Помимо этого, поезд оснащен дополнительной световой сигнализацией закрытия дверей, в вагонах улучшено освещение, шумоизоляция, усилена конфигурация вагона, состав оснащен системами видеонаблюдения с функцией записи. Кроме того, новый поезд оборудован регистратором параметров движения, в нем есть автоматическая система обнаружения и тушения пожара, а также кондиционирование.