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Парк метрополитена в Самаре обновили впервые за 32 года
Парк самарского метрополитена обновили впервые за 32 года, на линию вышел новый четырехвагонный поезд, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:32
дмитрий азаров
самара
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дмитрий азаров, самара, самарская область, общество

Парк метрополитена в Самаре обновили впервые за 32 года

18:32 28.07.2020
51
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкМетрополитен в Самаре
Метрополитен в Самаре
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Парк самарского метрополитена обновили впервые за 32 года, на линию вышел новый четырехвагонный поезд, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
"Во вторник, 28 июля, на линию самарского метрополитена вышел новый четырехвагонный поезд. Обновление автопарка произошло впервые за 32 года благодаря поддержке правительства Самарской области", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, новый поезд состоит из двух головных и двух промежуточных вагонов. Он полностью отвечает современным требованиям к безопасности пассажирских перевозок: адаптирован для перевозки маломобильных пассажиров, дверные проемы оборудованы системой, предупреждающей закрытие, если в проеме находятся люди. Помимо этого, поезд оснащен дополнительной световой сигнализацией закрытия дверей, в вагонах улучшено освещение, шумоизоляция, усилена конфигурация вагона, состав оснащен системами видеонаблюдения с функцией записи. Кроме того, новый поезд оборудован регистратором параметров движения, в нем есть автоматическая система обнаружения и тушения пожара, а также кондиционирование.
По информации пресс-службы, новый поезд протестировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, он проехал несколько станций.
"Современный, удобный, безопасный, комфортный для людей и для сотрудников метрополитена. Появление нового состава — это в первую очередь забота о безопасности, комфорте пассажиров, жителей Самарской области", - цитирует Азарова пресс-служба.
По словам главы региона, работа по обновлению парка метрополитена будет продолжена: с учетом закупки нового четырехвагонного поезда до 2023 года планируется обновление оставшихся 42 вагонов, а том числе в 2020 году запланирован капитальный ремонт одного четырехвагонного поезда.
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Дмитрий АзаровСамараСамарская областьОбщество
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