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Ярославская область
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В Ярославской области с 29 июля откроются кинотеатры и аттракционы
Кинотеатры и аттракционы откроются в Ярославской области с 29 июля, а театры смогут приступить к репетициям без присутствия зрителей, заявил губернатор региона... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:31
ярославская область
дмитрий миронов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ярославская область
общество
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дмитрий миронов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ярославская область, общество

В Ярославской области с 29 июля откроются кинотеатры и аттракционы

18:31 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Ярославль
Города России. Ярославль
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Кинотеатры и аттракционы откроются в Ярославской области с 29 июля, а театры смогут приступить к репетициям без присутствия зрителей, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.
Глава региона внес изменения в постановление правительства Ярославской области, определяющие порядок работы организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей. Изменения снимают ряд ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
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"С 29 июля возобновляем работу аттракционов, кинотеатров, секций и кружков. Про кинотеатры: интервалы между киносеансами - не менее 30 минут. Кинозалы должны проветриваться и дезинфицироваться. Расстояние между посетителями в зале - не менее метра. Члены семьи могут сидеть вместе", - написал губернатор на своей странице в социальной сети Facebook.
Условием работы аттракционов является бесконтактная продажа билетов. Посетители будут самостоятельно проходить через автоматические валидаторы, в индивидуальных кабинах будет проводиться дезинфекция. Аттракцион может быть заполнен посетителями только на четверть, подчеркнул Дмитрий Миронов.
"Про секции, кружки и репетиции: в кружках и секциях не более 12 человек. На одного человека - не менее четырех квадратных метров. Контакты между группами должны быть исключены. Перерыв между занятиями - не менее 20 минут. Концертные и театральные организации смогут проводить репетиции без присутствия зрителей", - проинформировал глава региона.
Он отметил: снятие ограничений проходит по согласованию с Роспотребнадзором, при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.
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Ярославская областьДмитрий МироновФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ярославская областьОбщество
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