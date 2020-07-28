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В Ярославской области с 29 июля откроются кинотеатры и аттракционы
Кинотеатры и аттракционы откроются в Ярославской области с 29 июля, а театры смогут приступить к репетициям без присутствия зрителей, заявил губернатор региона... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:31
2020-07-28T18:31
ярославская область
дмитрий миронов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ярославская область
общество
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ярославская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий миронов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ярославская область, общество
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл - РИА Новости.
Кинотеатры и аттракционы откроются в Ярославской области
с 29 июля, а театры смогут приступить к репетициям без присутствия зрителей, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов
.
Глава региона внес изменения в постановление правительства Ярославской области, определяющие порядок работы организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей. Изменения снимают ряд ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
"С 29 июля возобновляем работу аттракционов, кинотеатров, секций и кружков. Про кинотеатры: интервалы между киносеансами - не менее 30 минут. Кинозалы должны проветриваться и дезинфицироваться. Расстояние между посетителями в зале - не менее метра. Члены семьи могут сидеть вместе", - написал губернатор на своей странице в социальной сети Facebook.
Условием работы аттракционов является бесконтактная продажа билетов. Посетители будут самостоятельно проходить через автоматические валидаторы, в индивидуальных кабинах будет проводиться дезинфекция. Аттракцион может быть заполнен посетителями только на четверть, подчеркнул Дмитрий Миронов.
"Про секции, кружки и репетиции: в кружках и секциях не более 12 человек. На одного человека - не менее четырех квадратных метров. Контакты между группами должны быть исключены. Перерыв между занятиями - не менее 20 минут. Концертные и театральные организации смогут проводить репетиции без присутствия зрителей", - проинформировал глава региона.
Он отметил: снятие ограничений проходит по согласованию с Роспотребнадзором
, при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.
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