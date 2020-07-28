В Ярославской области с 29 июля откроются кинотеатры и аттракционы

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Кинотеатры и аттракционы откроются в Кинотеатры и аттракционы откроются в Ярославской области с 29 июля, а театры смогут приступить к репетициям без присутствия зрителей, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов

Глава региона внес изменения в постановление правительства Ярославской области, определяющие порядок работы организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей. Изменения снимают ряд ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

"С 29 июля возобновляем работу аттракционов, кинотеатров, секций и кружков. Про кинотеатры: интервалы между киносеансами - не менее 30 минут. Кинозалы должны проветриваться и дезинфицироваться. Расстояние между посетителями в зале - не менее метра. Члены семьи могут сидеть вместе", - написал губернатор на своей странице в социальной сети Facebook.

Условием работы аттракционов является бесконтактная продажа билетов. Посетители будут самостоятельно проходить через автоматические валидаторы, в индивидуальных кабинах будет проводиться дезинфекция. Аттракцион может быть заполнен посетителями только на четверть, подчеркнул Дмитрий Миронов.

"Про секции, кружки и репетиции: в кружках и секциях не более 12 человек. На одного человека - не менее четырех квадратных метров. Контакты между группами должны быть исключены. Перерыв между занятиями - не менее 20 минут. Концертные и театральные организации смогут проводить репетиции без присутствия зрителей", - проинформировал глава региона.

Он отметил: снятие ограничений проходит по согласованию с Роспотребнадзором , при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.