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В Сочи умерли два пациента с коронавирусом
Две женщины с диагнозом "коронавирус" скончались в больнице в Сочи, всего в регионе зарегистрированы 106 летальных случаев среди заболевших COVID-19, сообщает... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:27
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сочи, краснодарский край, происшествия

В Сочи умерли два пациента с коронавирусом

18:27 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФельдшер частной "Станции скорой медицинской помощи "Домашний доктор" в противоэпидемическом костюме в Тамбове
Фельдшер частной Станции скорой медицинской помощи Домашний доктор в противоэпидемическом костюме в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
СОЧИ, 28 июл - РИА Новости. Две женщины с диагнозом "коронавирус" скончались в больнице в Сочи, всего в регионе зарегистрированы 106 летальных случаев среди заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что в регионе ежедневно растет число выявленных случаев заболевания коронавирусом, а всего в крае заразились уже 7975 человек. Растет и число погибших пациентов.
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"В Сочи скончались два пациента с диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 106 летальных случаев", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 73-летняя жительница Сочи заболела 8 июля. Анализ на коронавирус показал положительный результат. Женщина также страдала острой дыхательной, сердечно-сосудистой недостаточностью, гипертонической болезнью. Ее госпитализировали в инфекционную больницу №2 и подключили к ИВЛ. В дальнейшем у нее развилась полиорганная и почечная недостаточность. Несмотря на усилия врачей, спасти пациентку не удалось.
"32-летняя жительница курорта жаловалась на кашель и повышение температуры, но за медицинской помощью не обращалась. В связи с ухудшением самочувствия ее госпитализировали в медицинское учреждение и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У пациентки развился синдром полиорганной недостаточности. Тест на COVID-19 подтвердил наличие вируса", - говорится в сообщении.
Уточняется, что у женщины были сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь и сахарный диабет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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