В Сочи умерли два пациента с коронавирусом

СОЧИ, 28 июл - РИА Новости. Две женщины с диагнозом "коронавирус" скончались в больнице в Две женщины с диагнозом "коронавирус" скончались в больнице в Сочи , всего в регионе зарегистрированы 106 летальных случаев среди заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб Краснодарского края

Отмечается, что в регионе ежедневно растет число выявленных случаев заболевания коронавирусом, а всего в крае заразились уже 7975 человек. Растет и число погибших пациентов.

"В Сочи скончались два пациента с диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 106 летальных случаев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 73-летняя жительница Сочи заболела 8 июля. Анализ на коронавирус показал положительный результат. Женщина также страдала острой дыхательной, сердечно-сосудистой недостаточностью, гипертонической болезнью. Ее госпитализировали в инфекционную больницу №2 и подключили к ИВЛ. В дальнейшем у нее развилась полиорганная и почечная недостаточность. Несмотря на усилия врачей, спасти пациентку не удалось.

"32-летняя жительница курорта жаловалась на кашель и повышение температуры, но за медицинской помощью не обращалась. В связи с ухудшением самочувствия ее госпитализировали в медицинское учреждение и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У пациентки развился синдром полиорганной недостаточности. Тест на COVID-19 подтвердил наличие вируса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что у женщины были сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь и сахарный диабет.