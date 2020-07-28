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Глава МИД Греции обвинил Турцию в экспансионизме и османских стремлениях
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что руководство Турции проводит неоэкспансионистскую политику, а религиозные деятели стремятся вернуться к... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:26
никос дендиас
мид греции‎
турция
в мире
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РИА Новости
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353
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никос дендиас, мид греции‎, турция, в мире

Глава МИД Греции обвинил Турцию в экспансионизме и османских стремлениях

18:26 28.07.2020
1107
© РИА Новости / Геннадий Мельник Никос Дендиас во время встречи с Исраэлем Кацем в Греции
 Никос Дендиас во время встречи с Исраэлем Кацем в Греции
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что руководство Турции проводит неоэкспансионистскую политику, а религиозные деятели стремятся вернуться к временам Османской империи. С критикой турецкого руководства Дендиас выступил после переговоров в Афинах с министром иностранных дел Испании Аранчей Гонсалес Лайей.
"Моя коллега приехала сегодня в Афины из Турции, где она вчера разговаривала с нашим турецким коллегой. Я хотел бы быть прежде всего ясным. Я не буду использовать эту встречу, чтобы следовать за турецкой стороной в оскорблении нации. Мы уважаем турецкую нацию, как мы уважаем все народы Земли. Однако мы однозначно осуждаем политику турецкого правительства, поскольку вся Европа осуждает ее", - сказал Дендиас.
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Министр упомянул первый намаз в превращенном в мечеть соборе Святой Софии в Стамбуле, на котором глава управления по делам религии Турции Али Эрбаш вел богослужение с мечом в руках и упомянул 1453 год, когда турками был захвачен Константинополь.
"Европа, потеряв дар речи, видит, как религиозный деятель вновь захватывает с неоосманским мечом музей, Айя Софию, основанный самим основателем современной Турции (Кемалем Ататюрком). Таким образом, Турция нарушает современный символ межкультурного диалога, чтобы зачем-то превратить его в мечеть. Создается впечатление, что она возвращается в XV или XVI век", - сказал Дендиас.
"Европа, которая осуждает неоэкспансионистскую политику Турции в ущерб всем ее соседям, также осуждает все действия, которые подрывают мир и стабильность в восточном Средиземноморье", - сказал министр.
По его словам, если Турция решит игнорировать нормы международного права, она должна иметь четкое представление о границах этого, а Европа должна быть объединена, когда нарушаются суверенитет ее и любого государства-члена.
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"Я хочу повторить, что Греция всегда готова к диалогу с Турцией. К диалогу, однако, не во власти угроз, не во власти оскорблений. На последнем совете министры иностранных дел призвали службы Европейского союза подготовить текст вариантов, который будет включать жесткие санкции в случае, если Турция по-прежнему будет вести себя незаконно и опасно для мира и стабильности в регионе. Этот вариант должен быть на европейском столе, просто в надежде, что он никогда не будет использован", - сказал Дендиас.
Он назвал историческим достижением Европейского союза обеспечение мира на протяжении более 75 лет.
"Мы не перестанем призывать Турцию и турецкое общество принять участие в этом достижении, решительно отложив османские мечи и неоосманские заблуждения", - сказал глава МИД Греции.
Дендиас сказал также, что решение Турции приостановить сейсмическую разведку в Восточном Средиземноморье является позитивным событием. "Правительство Греции всегда говорило и продолжает говорить о том, что необходимым условием для диалога, как сказала и моя испанская коллега, является деэскалация со стороны Турции", - сказал он.
"Мы считаем, что наше разногласие с Турцией касается вопроса о континентальном шельфе в Эгейском море и Восточном Средиземноморье и прилежащих морских зонах. В этом у нас разногласие с нашим соседом Турцией", - сказал глава МИД.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил во вторник, что начатые Анкарой сейсмические исследования в районе острова Кастелоризо в Средиземном море могут быть приостановлены в ожидании переговоров с греческой стороной.
Гидрографическая служба Антальи во вторник выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо с 21 июля по 2 августа. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе. Туда вышли также 15 турецких военных кораблей. Греция заявляет, что район, где Турция начала сейсмические исследования, входит в ее исключительную экономическую зону. Греция выпустила свое оповещение Navtex, которым аннулировало турецкое. Вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране. МИД Греции сообщил, что заявил протест Турции и Греция подняла этот вопрос в ЕС, в НАТО и ООН.
Турция назвала претензии Греции по поводу начатых сейсмических исследований в районе Кастелоризо необоснованными.
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Вчера, 12:42
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Никос ДендиасМИД Греции‎ТурцияВ мире
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