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Андрей Гурьев переизбран на пост гендиректора "Фосагро"
Совет директоров "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, переизбрал Андрея Гурьева на пост гендиректора компании,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:19
фосагро
новости компаний - экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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фосагро, новости компаний - экономика

Андрей Гурьев переизбран на пост гендиректора "Фосагро"

18:19 28.07.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой компании "ФосАгро"Генеральный директор ОАО "ФосАгро" Андрей Гурьев
Генеральный директор ОАО ФосАгро Андрей Гурьев
© Фото : предоставлено пресс-службой компании "ФосАгро"
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Совет директоров "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, переизбрал Андрея Гурьева на пост гендиректора компании, говорится в сообщении производителя.
"Члены совета директоров ПАО "Фосагро" ... единогласно переизбрали Андрея Гурьева на пост председателя правления, генерального директора ПАО "Фосагро", - говорится в сообщении.
Андрей Гурьев возглавляет компанию с августа 2013 года. Производитель удобрений указывает, что о результатах работы за последние семь лет и о перспективах развития группы будет доложено на заседании совета директоров во второй половине августа текущего года.
Группа "Фосагро" включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%). Free float составляет 30,5%.
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев
8 июля, 12:57
ФосАгро: зеленая химия - драйвер устойчивого технологического прогресса
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ФосАгроНовости компаний - Экономика
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