Андрей Гурьев переизбран на пост гендиректора "Фосагро"

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Совет директоров "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, переизбрал Андрея Гурьева на пост гендиректора компании, говорится в сообщении производителя.
"Члены совета директоров ПАО "Фосагро" ... единогласно переизбрали Андрея Гурьева на пост председателя правления, генерального директора ПАО "Фосагро", - говорится в сообщении.
Андрей Гурьев возглавляет компанию с августа 2013 года. Производитель удобрений указывает, что о результатах работы за последние семь лет и о перспективах развития группы будет доложено на заседании совета директоров во второй половине августа текущего года.
Группа "Фосагро" включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%). Free float составляет 30,5%.