Два московских предприятия получили статус промышленного комплекса

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Правительство Москвы во вторник присвоило статус промышленного комплекса, дающий налоговые льготы, сразу двум столичным предприятиям, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Одно из предприятий - компания "Бакор" выпускает огнеупорные материалы и керамические фильтрующие элементы, второе - государственное научно-производственное предприятие "Регион" разрабатывает и поставляет корректируемые и управляемые авиабомбы для фронтовой авиации, а также торпедное и ракетное вооружение для ВМФ. Статус промкомплекса позволит компаниям за счет налоговых льгот экономить до 115 миллионов рублей в год, отмечается в сообщении.

"Модернизация производств и открытие новых промышленных предприятий – одно из ключевых направлений инвестиционной политики Москвы. Сейчас в городе уже функционируют 53 промкомплекса, еще два получили этот статус сегодня. Благодаря преференциям компании получат льготы по налогу на имущество, налогу на прибыль, земельному налогу и другим обязательным платежам. Сэкономленные средства предприятия смогут направить на модернизацию производства, инженерной инфраструктуры, а также на повышение заработной платы, охрану труда, обучение сотрудников", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова

Вице-мэр напомнил, что московские промкомплексы получают существенные налоговые льготы: региональная часть налога на прибыль снижается с 17% до 12,5%, налог на имущество сокращается вдвое и на 80% уменьшается земельный налог. Кроме того, арендная плата за землю для компаний со статусом промкомплекса снижается на 80% – с 1,5% до 0,3% от кадастровой стоимости участка.

По данным пресс-службы ДИПП, на конец 2019 года объем инвестиций в промкомплексы Москвы за пять лет составил порядка 35,7 миллиарда рублей, на этих предприятиях работает 63,6 тысячи человек.