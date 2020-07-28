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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200728/1575065033.html
Два московских предприятия получили статус промышленного комплекса
Правительство Москвы во вторник присвоило статус промышленного комплекса, дающий налоговые льготы, сразу двум столичным предприятиям, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
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РИА Новости
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353
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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва

Два московских предприятия получили статус промышленного комплекса

18:18 28.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКомплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Правительство Москвы во вторник присвоило статус промышленного комплекса, дающий налоговые льготы, сразу двум столичным предприятиям, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Одно из предприятий - компания "Бакор" выпускает огнеупорные материалы и керамические фильтрующие элементы, второе - государственное научно-производственное предприятие "Регион" разрабатывает и поставляет корректируемые и управляемые авиабомбы для фронтовой авиации, а также торпедное и ракетное вооружение для ВМФ. Статус промкомплекса позволит компаниям за счет налоговых льгот экономить до 115 миллионов рублей в год, отмечается в сообщении.
"Модернизация производств и открытие новых промышленных предприятий – одно из ключевых направлений инвестиционной политики Москвы. Сейчас в городе уже функционируют 53 промкомплекса, еще два получили этот статус сегодня. Благодаря преференциям компании получат льготы по налогу на имущество, налогу на прибыль, земельному налогу и другим обязательным платежам. Сэкономленные средства предприятия смогут направить на модернизацию производства, инженерной инфраструктуры, а также на повышение заработной платы, охрану труда, обучение сотрудников", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Вице-мэр напомнил, что московские промкомплексы получают существенные налоговые льготы: региональная часть налога на прибыль снижается с 17% до 12,5%, налог на имущество сокращается вдвое и на 80% уменьшается земельный налог. Кроме того, арендная плата за землю для компаний со статусом промкомплекса снижается на 80% – с 1,5% до 0,3% от кадастровой стоимости участка.
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
22 июля, 10:32Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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По данным пресс-службы ДИПП, на конец 2019 года объем инвестиций в промкомплексы Москвы за пять лет составил порядка 35,7 миллиарда рублей, на этих предприятиях работает 63,6 тысячи человек.
"Статус промышленного комплекса присваивается на 10 лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению. В прошлом году статус промкомплекса получили 10 организаций, а в 2020 году – это первые присвоенные статусы", – рассказал глава ДИПП Александр Прохоров.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМосква
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