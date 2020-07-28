https://ria.ru/20200728/1575064980.html
Мишустин намерен засекретить закупки "Роскосмоса"
Правительство разработало проект постановления, по которому "Роскосмос" будет определять исполнителей контрактов на разработку и эксплуатацию космической... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:17
2020-07-28T18:17
космос - риа наука
михаил мишустин
роскосмос
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https://realty.ria.ru/20200728/1575062286.html
Ритм Агасян
И это правильно.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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космос - риа наука, михаил мишустин, роскосмос
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Правительство разработало проект постановления, по которому "Роскосмос
" будет определять исполнителей контрактов на разработку и эксплуатацию космической техники закрытым способом, говорится в проекте документа, опубликованном на портале нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к проекту говорится, что необходимость принятия постановления обусловлена тем, что органы иностранных государств и групп таких государств анализируют открытую информацию из контрактов "Роскосмоса" и его предприятий, выявляя участников коопераций.
Закрытый способ определения поставщика будет использоваться при осуществлении закупок на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, на создание (в том числе разработку, изготовление и испытания) космических материалов и космических технологий, на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, использование и утилизацию космической техники.
Планируется, что постановление будет действовать до 1 июля 2021 года. Проект внесен от имени главы правительства Михаила Мишустина
.