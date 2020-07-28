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Роспотребнадзор не нашел коронавирус в морской воде в Краснодарском крае
В пробах воды в Краснодарском крае и Крыму не выявили возбудитель коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T22:17
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, общество

Роспотребнадзор не нашел коронавирус в морской воде в Краснодарском крае

18:12 28.07.2020 (обновлено: 22:17 28.07.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГолубь на пляже "Цирк" в Сочи
Голубь на пляже Цирк в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В пробах воды в Краснодарском крае и Крыму не выявили возбудитель коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Отбор проб организовали Управление ведомства по Краснодарскому краю и Межрегиональное управление по Республике Крым и Севастополю.
"Исследованы пробы из поверхностных водных объектов, используемых для купания. Кроме того, организованы исследования воды в бассейнах, аквапарках, открытых водоемах, системах водоснабжения и канализования, централизованной системе питьевого водоснабжения, смывы с поверхности объектов, потенциально способствующих контактной и аэрозольной передаче возбудителя COVID-19. Возбудитель COVID-19 в исследованных пробах не выявлен", — заключили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Краснодарский крайОбщество
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