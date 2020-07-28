Роспотребнадзор не нашел коронавирус в морской воде в Краснодарском крае

"Исследованы пробы из поверхностных водных объектов, используемых для купания. Кроме того, организованы исследования воды в бассейнах, аквапарках, открытых водоемах, системах водоснабжения и канализования, централизованной системе питьевого водоснабжения, смывы с поверхности объектов, потенциально способствующих контактной и аэрозольной передаче возбудителя COVID-19. Возбудитель COVID-19 в исследованных пробах не выявлен", — заключили в ведомстве.