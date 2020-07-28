Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575064721.html
В Башкирии при столкновении грузовика с автобусом погибли два человека
Два пассажира погибли, четверо ранены при столкновении автобуса с грузовиком на трассе в Башкирии, сообщили РИА Новости в МВД по региону. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
салаватский район
республика башкортостан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_0:217:2871:1832_1400x0_80_0_0_4f09d1b1192939d428c99bacb13a6ae2.jpg
https://ria.ru/20200727/1574969894.html
салаватский район
республика башкортостан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_0:217:2871:1832_1400x0_80_0_0_4f09d1b1192939d428c99bacb13a6ae2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_71:0:2800:2047_1400x0_80_0_0_ce333b249438249526015ba0ef891df2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_412:0:2459:2047_1400x0_80_0_0_9fa47761a476ace171f6c81a562c42dc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), салаватский район, республика башкортостан, происшествия

В Башкирии при столкновении грузовика с автобусом погибли два человека

18:10 28.07.2020 (обновлено: 18:26 28.07.2020)
710
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
УФА, 28 июл – РИА Новости. Два пассажира погибли, четверо ранены при столкновении автобуса с грузовиком на трассе в Башкирии, сообщили РИА Новости в МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в Салаватском районе около 18.45 (16.45 мск) на 14-м километре автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит, столкнулись встречные автобус Ford Transit и полуприцеп грузовика Man.
"В результате аварии две пассажирки из автобуса скончались на месте происшествия. Также пострадали четыре пассажира. Оба водителя не получили травм. В салоне автобуса находились 16 пассажиров. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства ДТП и личности пострадавших", - сказали РИА Новости в МВД по Башкирии.
По данным ГУ МЧС, авария произошла близ деревни Юнусово Салаватского района.
"Двое погибших – пассажиры микроавтобуса, а четверых с различными травмами доставляют в центральную районную больницу Салаватского района. По предварительным данным, автобус двигался по маршруту "Янган-тау – город Уфа", в салоне находилось 17 человек, в том числе один ребенок", - информирует спасательное ведомство.
Машина скорой помощи
27 июля, 11:35
В ДТП с автобусом под Белгородом пострадали два человека
010822
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Салаватский районРеспублика БашкортостанПроисшествия
Рекомендуем
Лаборант держит в руках штатив с образцами крови пациентов
На Украине потратили 10% средств из фонда для борьбы с COVID-19
Мусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам
В подмосковных мечетях в Курбан-байрам не будет коллективных молитв
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
В Таджикистане за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом
Фельдшер частной Станции скорой медицинской помощи Домашний доктор в противоэпидемическом костюме в Тамбове
В Сочи умерли два пациента с коронавирусом
Голубь на пляже Цирк в Сочи
Роспотребнадзор не нашел коронавирус в морской воде в Краснодарском крае
Врачи на подстанции скорой медицинской помощи на северо-востоке Москвы
Выпавший из окна в Москве ребенок находится в тяжелом состоянии
Центр НАСА в шате Флорида, США
НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ
Мишустин намерен засекретить закупки "Роскосмоса"
Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
После столкновения поездов в Петербурге возбудили уголовное дело
Президент США Дональд Трамп на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Экс-агент ФБР выпустит книгу об "угрозе", которую представляет Трамп
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Мэр Тираны и три депутата парламента Албании заразились коронавирусом
Сотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
Выяснилось, как туристы будут в будущем путешествовать по Европе
Фрукты и овощи на рынке
Названа серьезная опасность арбуза
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова подписала дорожную карту повышения качества паллиативной помощи
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Роспотребнадзор оценил испытания вакцины центра "Вектор" от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26В Бразилии за сутки выявили более 40 тысяч случае коронавируса
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
Лента новостейМолния