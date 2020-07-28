В Башкирии при столкновении грузовика с автобусом погибли два человека

"В результате аварии две пассажирки из автобуса скончались на месте происшествия. Также пострадали четыре пассажира. Оба водителя не получили травм. В салоне автобуса находились 16 пассажиров. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства ДТП и личности пострадавших", - сказали РИА Новости в МВД по Башкирии.