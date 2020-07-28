В Башкирии при столкновении грузовика с автобусом погибли два человека

УФА, 28 июл – РИА Новости. Два пассажира погибли, четверо ранены при столкновении автобуса с грузовиком на трассе в Башкирии, сообщили РИА Новости в МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в Салаватском районе около 18.45 (16.45 мск) на 14-м километре автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит, столкнулись встречные автобус Ford Transit и полуприцеп грузовика Man.
"В результате аварии две пассажирки из автобуса скончались на месте происшествия. Также пострадали четыре пассажира. Оба водителя не получили травм. В салоне автобуса находились 16 пассажиров. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства ДТП и личности пострадавших", - сказали РИА Новости в МВД по Башкирии.
По данным ГУ МЧС, авария произошла близ деревни Юнусово Салаватского района.
"Двое погибших – пассажиры микроавтобуса, а четверых с различными травмами доставляют в центральную районную больницу Салаватского района. По предварительным данным, автобус двигался по маршруту "Янган-тау – город Уфа", в салоне находилось 17 человек, в том числе один ребенок", - информирует спасательное ведомство.
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