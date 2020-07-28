На Украине потратили 10% средств из фонда для борьбы с COVID-19

Премьер также добавил, что правительство планирует перераспределить средства внутри этого фонда совместно с бюджетным комитетом Рады.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.