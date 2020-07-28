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На Украине потратили 10% средств из фонда для борьбы с COVID-19
Власти Украины потратили уже 10% средств из фонда для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщил во вторник премьер страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:09
денис шмыгаль
коронавирус covid-19
воз
украина
в мире
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денис шмыгаль, коронавирус covid-19, воз, украина, в мире

На Украине потратили 10% средств из фонда для борьбы с COVID-19

18:09 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках штатив с образцами крови пациентов
Лаборант держит в руках штатив с образцами крови пациентов
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КИЕВ, 28 июл – РИА Новости. Власти Украины потратили уже 10% средств из фонда для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщил во вторник премьер страны Денис Шмыгаль.
Ранее правительство Украины разработало изменения в госбюджет текущего года, которые предусматривали урезание финансирования ряда сфер, а также создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако парламент не поддержал предложенные кабмином изменения и отправил законопроект на доработку. В доработанном варианте закона кабмин предложил внести изменения в госбюджет этого года, которые предусматривают создание фонда борьбы с COVID-19 на сумму около 2,4 миллиарда долларов вместо планируемых ранее 3,4 миллиарда. Именно за этот вариант проголосовали депутаты Верховной рады.
"Фонд COVID-19 составлял 64,7 миллиарда гривен (2,4 миллиарда долларов – ред.) на борьбу с последствиями коронавируса. Он уже распределен. Но распределен не значит потрачен. Потраченные средства – это на сегодняшний день около 10% от общей суммы. Но, конечно, борьба с коронавирусом – процесс длительный и не всегда предсказуемый", - заявил Шмыгаль во время брифинга на "Крюковском вагоностроительном заводе". Слова премьера приводит агентство "Укринформ".
Премьер также добавил, что правительство планирует перераспределить средства внутри этого фонда совместно с бюджетным комитетом Рады.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
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Денис ШмыгальКоронавирус COVID-19ВОЗУкраинаВ мире
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