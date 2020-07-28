В подмосковных мечетях в Курбан-байрам не будет коллективных молитв

В Совете муфтиев России рассказали об ограничениях на Курбан-байрам Мусульманский праздник Курбан-байрам будет сопровождаться рядом ограничений из-за коронавируса. Первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов объяснил в интервью радио Sputnik, с чем именно придется столкнуться верующим.