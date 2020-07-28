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В подмосковных мечетях в Курбан-байрам не будет коллективных молитв
Коллективных молитв в мечетях и молельных домах Подмосковья в Курбан-байрам не планируется, ритуал рекомендуется проводить дома или на свежем воздухе, сообщает... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:22
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353
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В подмосковных мечетях в Курбан-байрам не будет коллективных молитв

18:08 28.07.2020 (обновлено: 18:22 28.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам
Мусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Коллективных молитв в мечетях и молельных домах Подмосковья в Курбан-байрам не планируется, ритуал рекомендуется проводить дома или на свежем воздухе, сообщает главное управление региональной безопасности Московской области.
"В этом году, из-за распространения коронавирусной инфекции, осуществление массовых коллективных праздничных молитв в мечетях и молельных домах Московской области не планируется, гражданам рекомендуется проводить ритуал дома или на свежем воздухе", - сказал заместитель председателя областного правительства, руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
27 июля, 15:10Сказано в эфире
В Совете муфтиев России рассказали об ограничениях на Курбан-байрамМусульманский праздник Курбан-байрам будет сопровождаться рядом ограничений из-за коронавируса. Первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов объяснил в интервью радио Sputnik, с чем именно придется столкнуться верующим.
По данным ведомства, в 2019 году в проведении праздничного намаза участвовали более 130 тысяч человек.
Курбан-байрам - мусульманский праздник окончания хаджа, один из главных праздников верующих. В этом году он выпал на 31 июля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным Роспотребнадзора, в России более 823 тысяч заболевших коронавирусом.
Мечеть Нур Астана в Нур-Султане
Вчера, 11:36Религия и мировоззрение
В Нур-Султане отменили праздничный намаз на Курбан-байрам из-за COVID-19
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеМосковская область (Подмосковье)Общество
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