В подмосковных мечетях в Курбан-байрам не будет коллективных молитв

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Коллективных молитв в мечетях и молельных домах Подмосковья в Курбан-байрам не планируется, ритуал рекомендуется проводить дома или на свежем воздухе, сообщает главное управление региональной безопасности Московской области.
"В этом году, из-за распространения коронавирусной инфекции, осуществление массовых коллективных праздничных молитв в мечетях и молельных домах Московской области не планируется, гражданам рекомендуется проводить ритуал дома или на свежем воздухе", - сказал заместитель председателя областного правительства, руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
27 июля, 15:10Сказано в эфиреВ Совете муфтиев России рассказали об ограничениях на Курбан-байрамМусульманский праздник Курбан-байрам будет сопровождаться рядом ограничений из-за коронавируса. Первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов объяснил в интервью радио Sputnik, с чем именно придется столкнуться верующим.
По данным ведомства, в 2019 году в проведении праздничного намаза участвовали более 130 тысяч человек.
Курбан-байрам - мусульманский праздник окончания хаджа, один из главных праздников верующих. В этом году он выпал на 31 июля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным Роспотребнадзора, в России более 823 тысяч заболевших коронавирусом.