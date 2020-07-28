НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год

ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. НАСА определило состав следующей пилотируемой миссии Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС), которая отправится на орбиту весной 2021 года, сообщило американское космическое ведомство во вторник.
В экипаж второго коммерческого рейса корабля на орбиту войдут два астронавта НАСА Шейн Кимбро (командир корабля) и Меган Макартур, а также японский астронавт Акихико Хосидэ и француз Тома Песке. Планируется, что экипаж отправится на МКС весной 2021 года и будет оставаться на космической станции около полугода.
В НАСА отмечают, что международный экипаж из четырех человек прибудет на станцию в дополнение к трем членам экипажа, доставленным на российском корабле "Союз", увеличение экипажа позволит НАСА удвоить объем научной работы на МКС.
Crew Dragon принадлежит компании SpaceX и является первым частным пилотируемым кораблем. Он создан по контракту с НАСА для доставки экипажей на МКС. Первый испытательный полет Crew Dragon на МКС состоялся в конце мая, возвращение корабля с экипажем из двух человек планируется 2 августа. После этого НАСА и SpaceX предстоит завершить процедуру сертификации космического корабля для регулярных пилотируемых полетов на орбиту. Первый регулярный рейс Crew Dragon на МКС планируется на конец сентября.