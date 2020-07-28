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НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год
НАСА определило состав следующей пилотируемой миссии Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС), которая отправится на орбиту весной 2021 года,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:00
хочу стать космонавтом
тома песке
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
наса
spacex
акихико хосидэ
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
тома песке, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex, акихико хосидэ

НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год

18:00 28.07.2020
341
CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. НАСА определило состав следующей пилотируемой миссии Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС), которая отправится на орбиту весной 2021 года, сообщило американское космическое ведомство во вторник.
В экипаж второго коммерческого рейса корабля на орбиту войдут два астронавта НАСА Шейн Кимбро (командир корабля) и Меган Макартур, а также японский астронавт Акихико Хосидэ и француз Тома Песке. Планируется, что экипаж отправится на МКС весной 2021 года и будет оставаться на космической станции около полугода.
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В НАСА отмечают, что международный экипаж из четырех человек прибудет на станцию в дополнение к трем членам экипажа, доставленным на российском корабле "Союз", увеличение экипажа позволит НАСА удвоить объем научной работы на МКС.
Crew Dragon принадлежит компании SpaceX и является первым частным пилотируемым кораблем. Он создан по контракту с НАСА для доставки экипажей на МКС. Первый испытательный полет Crew Dragon на МКС состоялся в конце мая, возвращение корабля с экипажем из двух человек планируется 2 августа. После этого НАСА и SpaceX предстоит завершить процедуру сертификации космического корабля для регулярных пилотируемых полетов на орбиту. Первый регулярный рейс Crew Dragon на МКС планируется на конец сентября.
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Хочу стать космонавтомТома ПескеМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceXАкихико Хосидэ
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