Мэр Тираны и три депутата парламента Албании заразились коронавирусом

БЕЛГРАД, 28 июл – РИА Новости. Мэр Мэр Тираны Эрион Велиай сообщил, что его тест на COVID-19 положительный, коронавирус также выявлен у трех депутатов парламента Албании , которые до понедельника посещали заседания заксобрания.

Градоначальник Тираны сообщил о выявленном у него коронавирусе во вторник в соцсетях.

"Друзья, после теста мне объявили, что я позитивен на СOVID-19. Чувствую себя хорошо, как и моя семья. Но с сегодняшнего дня продолжу работать с такой же приверженностью Тиране из дома", - написал Велиай в Facebook, призвав граждан соблюдать меры здравоохранения.

Президент страны Илир Мета во вторник пожелал градоначальнику албанской столицы скорейшего выздоровления. В понедельник глава государства успешно прошел голосование об импичменте в заксобрании в связи с переносом им даты муниципальных выборов в 2019 году. После заседания выяснилось, что трое из депутатов заражены коронавирусом.

"Тесты трех депутатов парламента позитивны на COVID-19. Это Элио Хиско из правящей социалистической партии и Энвер Роши из оппозиции. Ранее депутат Ральф Гйони был протестирован, анализ оказался позитивным. Несмотря на это он также участвовал в заседании в понедельник", - сообщило издание Albanian daily news.

Отмечается, что выявления трех зараженных из 140 парламентариев поставило под вопрос заседание албанского заксобрания в среду.

По последним данным медицинской статистики Албании, в стране с начала пандемии заболели 4 880 человек, выздоровели 2 745, 144 больных скончались. Минздрав во вторник призвал граждан "пожертвовать традиционными собраниями и празднованиями" из-за заметного роста числа зараженных коронавирусом.