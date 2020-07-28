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Мэр Тираны и три депутата парламента Албании заразились коронавирусом
Мэр Тираны Эрион Велиай сообщил, что его тест на COVID-19 положительный, коронавирус также выявлен у трех депутатов парламента Албании, которые до понедельника... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:58
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, илир мета, коронавирусы, тирана (город), албания, в мире

Мэр Тираны и три депутата парламента Албании заразились коронавирусом

17:58 28.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БЕЛГРАД, 28 июл – РИА Новости. Мэр Тираны Эрион Велиай сообщил, что его тест на COVID-19 положительный, коронавирус также выявлен у трех депутатов парламента Албании, которые до понедельника посещали заседания заксобрания.
Градоначальник Тираны сообщил о выявленном у него коронавирусе во вторник в соцсетях.
"Друзья, после теста мне объявили, что я позитивен на СOVID-19. Чувствую себя хорошо, как и моя семья. Но с сегодняшнего дня продолжу работать с такой же приверженностью Тиране из дома", - написал Велиай в Facebook, призвав граждан соблюдать меры здравоохранения.
Президент страны Илир Мета во вторник пожелал градоначальнику албанской столицы скорейшего выздоровления. В понедельник глава государства успешно прошел голосование об импичменте в заксобрании в связи с переносом им даты муниципальных выборов в 2019 году. После заседания выяснилось, что трое из депутатов заражены коронавирусом.
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"Тесты трех депутатов парламента позитивны на COVID-19. Это Элио Хиско из правящей социалистической партии и Энвер Роши из оппозиции. Ранее депутат Ральф Гйони был протестирован, анализ оказался позитивным. Несмотря на это он также участвовал в заседании в понедельник", - сообщило издание Albanian daily news.
Отмечается, что выявления трех зараженных из 140 парламентариев поставило под вопрос заседание албанского заксобрания в среду.
По последним данным медицинской статистики Албании, в стране с начала пандемии заболели 4 880 человек, выздоровели 2 745, 144 больных скончались. Минздрав во вторник призвал граждан "пожертвовать традиционными собраниями и празднованиями" из-за заметного роста числа зараженных коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Илир МетаКоронавирусыТирана (город)АлбанияВ мире
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