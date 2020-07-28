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Экс-агент ФБР выпустит книгу об "угрозе", которую представляет Трамп
Бывший агент контрразведки ФБР Питер Стржок, который был уволен после скандала из-за его переписки с коллегой, содержащей критику президента США, написал книгу... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:57
фбр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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фбр, дональд трамп, роберт мюллер, сша, в мире

Экс-агент ФБР выпустит книгу об "угрозе", которую представляет Трамп

17:57 28.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бывший агент контрразведки ФБР Питер Стржок, который был уволен после скандала из-за его переписки с коллегой, содержащей критику президента США, написал книгу об "угрозе", которую представляет Дональд Трамп и о своей работе в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, она будет опубликована 8 сентября, говорится на сайте издательства.
"Ветеран ФБР, стоящий за российским расследованием, обращается к многолетнему опыту охоты на иностранных агентов в США, чтобы раскрыть угрозу, которую представляет президент Трамп", - говорится в описании книги на сайте издательства Houghton Mifflin Harcourt Books & Media.
Ранее сообщалось, что бывший глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми выпустит уже вторую книгу мемуаров за три года, её выпустит издательство Flatiron Books.
Стржок был уволен в августе 2018 года. Скандал вокруг агента контрразведки ФБР развернулся из-за его переписки с коллегой, содержащей критику Трампа и обещания не допустить его победы на выборах. Сообщалось, что Стржок и его подруга, тоже агент ФБР Лиса Пейдж, обменивались сообщениями с крайне негативными характеристиками в адрес Трампа. При этом оба участвовали в расследовании электронной переписки соперницы Трампа на выборах президента США Хиллари Клинтон, а впоследствии работали в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал слухи о "российских связях" Трампа.
Мюллер в 2019 году подтвердил обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы" (Москва это отрицает), но не смог обосновать предположения о "сговоре" Трампа с Москвой, наличие которого отрицают уже не только в Кремле, но и в Белом доме.
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ФБРДональд ТрампРоберт МюллерСШАВ мире
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