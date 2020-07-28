Экс-агент ФБР выпустит книгу об "угрозе", которую представляет Трамп

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бывший агент контрразведки Бывший агент контрразведки ФБР Питер Стржок, который был уволен после скандала из-за его переписки с коллегой, содержащей критику президента США , написал книгу об "угрозе", которую представляет Дональд Трамп и о своей работе в команде спецпрокурора Роберта Мюллера , она будет опубликована 8 сентября, говорится на сайте издательства.

"Ветеран ФБР, стоящий за российским расследованием, обращается к многолетнему опыту охоты на иностранных агентов в США, чтобы раскрыть угрозу, которую представляет президент Трамп", - говорится в описании книги на сайте издательства Houghton Mifflin Harcourt Books & Media.

Ранее сообщалось, что бывший глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми выпустит уже вторую книгу мемуаров за три года, её выпустит издательство Flatiron Books.

Стржок был уволен в августе 2018 года. Скандал вокруг агента контрразведки ФБР развернулся из-за его переписки с коллегой, содержащей критику Трампа и обещания не допустить его победы на выборах. Сообщалось, что Стржок и его подруга, тоже агент ФБР Лиса Пейдж, обменивались сообщениями с крайне негативными характеристиками в адрес Трампа. При этом оба участвовали в расследовании электронной переписки соперницы Трампа на выборах президента США Хиллари Клинтон, а впоследствии работали в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал слухи о "российских связях" Трампа.