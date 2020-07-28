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В Ивановской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Девять из свыше 460 пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Ивановской области, находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, а... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:57
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В Ивановской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

17:57 28.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 июл - РИА Новости. Девять из свыше 460 пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Ивановской области, находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, а 155 получают кислородную поддержку, сообщило правительство региона.
По состоянию на 28 июля в Ивановской области зарегистрированы 6352 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 22 диагноза.
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Из новых случаев 16 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, шесть человек заразились после контактов с ранее заболевшими.
"В стационаре находится 461 человек, в том числе на койках с кислородом – 155 человек. На аппаратах ИВЛ – девять пациентов. Свободны для пациентов с COVID 419 коек", - говорится в сообщении.
За сутки выписаны 60 человек. Всего к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 4753 пациента.
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"Статистика летальности за сутки пополнилась двумя случаями. Это мужчина 66 лет из Кинешмы и женщина 64 лет из Приволжска. У обоих пациентов имелись сопутствующие патологии, но причиной смерти стала двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией", - сообщает правительство региона.
Всего в области умерли 88 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКинешмаПриволжскИвановская областьОбщество
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