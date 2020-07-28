В Ивановской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 28 июл - РИА Новости. Девять из свыше 460 пациентов, госпитализированных с Девять из свыше 460 пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией Ивановской области , находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, а 155 получают кислородную поддержку, сообщило правительство региона.

По состоянию на 28 июля в Ивановской области зарегистрированы 6352 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 22 диагноза.

Из новых случаев 16 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, шесть человек заразились после контактов с ранее заболевшими.

"В стационаре находится 461 человек, в том числе на койках с кислородом – 155 человек. На аппаратах ИВЛ – девять пациентов. Свободны для пациентов с COVID 419 коек", - говорится в сообщении.

За сутки выписаны 60 человек. Всего к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 4753 пациента.

"Статистика летальности за сутки пополнилась двумя случаями. Это мужчина 66 лет из Кинешмы и женщина 64 лет из Приволжска . У обоих пациентов имелись сопутствующие патологии, но причиной смерти стала двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией", - сообщает правительство региона.

Всего в области умерли 88 пациентов с подтвержденным COVID-19.