Земля военного городка в Солнечногорске передана властям Подмосковья

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Земельный участок в 15 гектар и порядка 70 объектов бывшего военного городка №213 в деревне Марьино городского округа . Земельный участок в 15 гектар и порядка 70 объектов бывшего военного городка №213 в деревне Марьино городского округа Солнечногорск Московской области передана в муниципальную собственность, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Земельный участок 15 га и более 70 объектов бывшего военного городка №213 в дер. Марьино городского округа Солнечногорск переданы в муниципальную собственность округа. Среди объектов недвижимости 44 квартиры, объекты социальной инфраструктуры, котельная и очистные сооружени", - приводятся слова министра Натальи Адигамовой

Она также добавила, что всего благодаря многолетней совместной работе с коллегами из Минобороны Российской Федерации в Московской области переданы имущественные комплексы и тысячи гектар бывших военных городков.