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Новости Подмосковья
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Земля военного городка в Солнечногорске передана властям Подмосковья
Земельный участок в 15 гектар и порядка 70 объектов бывшего военного городка №213 в деревне Марьино городского округа Солнечногорск Московской области передана... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:25
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РИА Новости
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солнечногорск

Земля военного городка в Солнечногорске передана властям Подмосковья

18:25 28.07.2020
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CC BY 4.0 / Правительство Московской области / Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова
Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова
CC BY 4.0 / Правительство Московской области /
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Земельный участок в 15 гектар и порядка 70 объектов бывшего военного городка №213 в деревне Марьино городского округа Солнечногорск Московской области передана в муниципальную собственность, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
"Земельный участок 15 га и более 70 объектов бывшего военного городка №213 в дер. Марьино городского округа Солнечногорск переданы в муниципальную собственность округа. Среди объектов недвижимости 44 квартиры, объекты социальной инфраструктуры, котельная и очистные сооружени", - приводятся слова министра Натальи Адигамовой
Она также добавила, что всего благодаря многолетней совместной работе с коллегами из Минобороны Российской Федерации в Московской области переданы имущественные комплексы и тысячи гектар бывших военных городков.
"В городском округе Солнечногорск переданы более 505 гектаров земли и почти 280 объектов недвижимости, в том числе 154 квартиры. Передача в муниципальную собственность недвижимого имущества военных городков позволяет жителям приватизировать свои квартиры, а администрациям городских округов - проводить мероприятия по благоустройству и обслуживанию территории военного городка", - добавила Адигамова.
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Новости ПодмосковьяСолнечногорск
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