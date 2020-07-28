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Выпавший из окна в Москве ребенок находится в тяжелом состоянии
Ребенок, выпавший из окна на западе Москвы, находится в больнице в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры западного административного РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:06
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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60
москва, происшествия

Выпавший из окна в Москве ребенок находится в тяжелом состоянии

17:50 28.07.2020 (обновлено: 18:06 28.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВрачи на подстанции скорой медицинской помощи на северо-востоке Москвы
Врачи на подстанции скорой медицинской помощи на северо-востоке Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ребенок, выпавший из окна на западе Москвы, находится в больнице в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры западного административного округа Москвы.
Ранее СМИ сообщили о том, что 27 июля охранники спасли мальчика, выпавшего из окна многоэтажки на западе столицы, растянув под ним матрас.
"Ребенок находится в больнице Сперанского в тяжёлом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль скорой помощи
Вчера, 14:55
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1043115
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