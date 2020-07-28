https://ria.ru/20200728/1575063193.html
Выпавший из окна в Москве ребенок находится в тяжелом состоянии
Ребенок, выпавший из окна на западе Москвы, находится в больнице в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры западного административного РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:50
2020-07-28T18:06
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200728/1575049564.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия