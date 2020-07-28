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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200728/1575062683.html
Талибы объявили о прекращении огня на время Курбан-байрама
Радикальное движение "Талибан" объявило трехдневный режим прекращения огня в Афганистане на время праздника Курбан-байрам (Ид аль-Адха), говорится в заявлении... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:53
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
курбан-байрам
афганистан
катар
талибан
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости - религия и мировоззрение, курбан-байрам, афганистан, катар, талибан, в мире

Талибы объявили о прекращении огня на время Курбан-байрама

17:44 28.07.2020 (обновлено: 17:53 28.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПриготовление плова
Приготовление плова
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" объявило трехдневный режим прекращения огня в Афганистане на время праздника Курбан-байрам (Ид аль-Адха), говорится в заявлении движения.
"Для того чтобы наши соотечественники очень спокойно и весело проводили счастливый праздник, всем бойцам "Исламского Эмирата" указывается во время трех дней и ночей праздника Курбан-байрам со своей стороны не проводить никаких операций против противника", - говорится в заявлении "Талибана".
Однако талибы отмечают, что в случае нападения сил безопасности Афганистана, боевики могут провести ответные действия.
Ранее представитель политофиса движения "Талибан" в Катаре Сухейль Шахин заявил, что талибы готовы отпустить всех оставшихся афганских пленных до вечера Курбан-байрама и по окончании праздника начать межафганские переговоры, если обмен заключенными будет завершен. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в этом году наступает у мусульман 31 июля.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКурбан-байрамАфганистанКатарТалибанВ мире
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