Талибы объявили о прекращении огня на время Курбан-байрама

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" объявило трехдневный режим прекращения огня в Афганистане на время праздника Курбан-байрам (Ид аль-Адха), говорится в заявлении движения.
"Для того чтобы наши соотечественники очень спокойно и весело проводили счастливый праздник, всем бойцам "Исламского Эмирата" указывается во время трех дней и ночей праздника Курбан-байрам со своей стороны не проводить никаких операций против противника", - говорится в заявлении "Талибана".
Однако талибы отмечают, что в случае нападения сил безопасности Афганистана, боевики могут провести ответные действия.
Ранее представитель политофиса движения "Талибан" в Катаре Сухейль Шахин заявил, что талибы готовы отпустить всех оставшихся афганских пленных до вечера Курбан-байрама и по окончании праздника начать межафганские переговоры, если обмен заключенными будет завершен. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в этом году наступает у мусульман 31 июля.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.