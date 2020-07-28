Талибы объявили о прекращении огня на время Курбан-байрама

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" объявило трехдневный режим прекращения огня в Афганистане на время праздника . Радикальное движение "Талибан" объявило трехдневный режим прекращения огня в Афганистане на время праздника Курбан-байрам (Ид аль-Адха), говорится в заявлении движения.

"Для того чтобы наши соотечественники очень спокойно и весело проводили счастливый праздник, всем бойцам "Исламского Эмирата" указывается во время трех дней и ночей праздника Курбан-байрам со своей стороны не проводить никаких операций против противника", - говорится в заявлении "Талибана".

Однако талибы отмечают, что в случае нападения сил безопасности Афганистана, боевики могут провести ответные действия.

Ранее представитель политофиса движения "Талибан" в Катаре Сухейль Шахин заявил, что талибы готовы отпустить всех оставшихся афганских пленных до вечера Курбан-байрама и по окончании праздника начать межафганские переговоры, если обмен заключенными будет завершен. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в этом году наступает у мусульман 31 июля.