Выяснилось, как туристы будут в будущем путешествовать по Европе

Сотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Пассажиры, путешествующие по Европе, будут обязаны носить защитные маски на борту самолета и в аэропортах, Пассажиры, путешествующие по Европе, будут обязаны носить защитные маски на борту самолета и в аэропортах, сообщает Lonelyplanet.

Нет маски – нет полета. К такому решение пришли чиновники ЕС. Министр транспорта Германии Андреас Шойер сказал, что представители разных стран Евросоюза смогли достигнуть соглашения о единых стандартах. Его теперь должны одобрить министры.

Также чиновники сошлись во мнении, что авиакомпании должны чаще дезинфицировать самолеты и применять протоколы, обеспечивающие безопасную дистанцию между пассажирами.