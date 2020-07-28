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Выяснилось, как туристы будут в будущем путешествовать по Европе
Пассажиры, путешествующие по Европе, будут обязаны носить защитные маски на борту самолета и в аэропортах, сообщает Lonelyplanet. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:20
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, евросоюз, европа

Выяснилось, как туристы будут в будущем путешествовать по Европе

18:20 28.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
Сотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Пассажиры, путешествующие по Европе, будут обязаны носить защитные маски на борту самолета и в аэропортах, сообщает Lonelyplanet.
Нет маски – нет полета. К такому решение пришли чиновники ЕС. Министр транспорта Германии Андреас Шойер сказал, что представители разных стран Евросоюза смогли достигнуть соглашения о единых стандартах. Его теперь должны одобрить министры.
Также чиновники сошлись во мнении, что авиакомпании должны чаще дезинфицировать самолеты и применять протоколы, обеспечивающие безопасную дистанцию между пассажирами.
Во многих частях земного шара начинается вторая волна эпидемии, поэтому ношение маски обязательно для всех пассажиров. Появился даже новый термин – "дыхательный этикет".
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