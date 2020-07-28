https://ria.ru/20200728/1575062678.html
Выяснилось, как туристы будут в будущем путешествовать по Европе
Пассажиры, путешествующие по Европе, будут обязаны носить защитные маски на борту самолета и в аэропортах, сообщает Lonelyplanet. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:20
2020-07-28T18:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, евросоюз, европа