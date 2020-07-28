У незаконных пляжных фотографов в Сочи изъяли обезьян

СОЧИ, 28 июл — РИА Новости. Обезьяны, незаконно содержащиеся у пляжных фотографов в Обезьяны, незаконно содержащиеся у пляжных фотографов в Сочи , переданы зоозащитникам до решения суда, ведется поиск мужчины, издевавшегося над мартышкой, сообщает администрация города.

Отмечается, что в Сочи прошел рейд по выявлению фактов незаконного оказания фотоуслуг с животными. В нем приняли участие сотрудники полиции, администрации Сочи, ветеринарной службы и Росприроднадзора , а также представители зоозащитного движения города. Так, нарушителей обнаружили в Адлере на территории Курортного городка.

"Речь идет о двух обезьянах, их осмотрели ветеринары, здоровью животных ничего не угрожает. Макак передали на временное содержание сочинским зоозащитникам. На владельцев животных составлены административные протоколы. Необходимые материалы передадут в суд для принятия процессуальных решений", — говорится в сообщении.

Власти заявляют, что подобные рейды в Сочи будут проводиться на систематической основе.

Кроме того, во вторник в интернете появилось видео, снятое туристкой в Сочи: мужчина держит мартышку за голову, размахивает рукой, в которой находится животное, а затем, угрожая обезьяне, натягивает на нее подгузник. В комментариях указано, что мужчина на видео пьян и зарабатывает, фотографируя отдыхающих с мартышкой. Полиция организовала проверку.