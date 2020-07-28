https://ria.ru/20200728/1575062431.html
У незаконных пляжных фотографов в Сочи изъяли обезьян
Обезьяны, незаконно содержащиеся у пляжных фотографов в Сочи, переданы зоозащитникам до решения суда, ведется поиск мужчины, издевавшегося над мартышкой,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:41
2020-07-28T18:47
туризм
новости - туризм
адлер
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
сочи
происшествия
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https://ria.ru/20190801/1557069497.html
https://ria.ru/20200704/1573890400.html
ani.ermolova
давно пора отобрать всех животных у этих фотографов!!!!!!!
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адлер
сочи
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, адлер, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), сочи, происшествия
СОЧИ, 28 июл — РИА Новости.
Обезьяны, незаконно содержащиеся у пляжных фотографов в Сочи
, переданы зоозащитникам до решения суда, ведется поиск мужчины, издевавшегося над мартышкой, сообщает администрация города.
Отмечается, что в Сочи прошел рейд по выявлению фактов незаконного оказания фотоуслуг с животными. В нем приняли участие сотрудники полиции, администрации Сочи, ветеринарной службы и Росприроднадзора
, а также представители зоозащитного движения города. Так, нарушителей обнаружили в Адлере
на территории Курортного городка.
"Речь идет о двух обезьянах, их осмотрели ветеринары, здоровью животных ничего не угрожает. Макак передали на временное содержание сочинским зоозащитникам. На владельцев животных составлены административные протоколы. Необходимые материалы передадут в суд для принятия процессуальных решений", — говорится в сообщении.
Власти заявляют, что подобные рейды в Сочи будут проводиться на систематической основе.
Кроме того, во вторник в интернете появилось видео, снятое туристкой в Сочи: мужчина держит мартышку за голову, размахивает рукой, в которой находится животное, а затем, угрожая обезьяне, натягивает на нее подгузник. В комментариях указано, что мужчина на видео пьян и зарабатывает, фотографируя отдыхающих с мартышкой. Полиция организовала проверку.
"По факту видео, распространившегося сегодня по сочинским интернет-пабликам, где мужчина издевается над обезьяной, сотрудники полиции установили личность данного человека и адрес его проживания. Дома живодера не оказалось, поиск его продолжается", — подчеркивают в мэрии.