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У незаконных пляжных фотографов в Сочи изъяли обезьян
Обезьяны, незаконно содержащиеся у пляжных фотографов в Сочи, переданы зоозащитникам до решения суда, ведется поиск мужчины, издевавшегося над мартышкой,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:47
туризм
новости - туризм
адлер
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
сочи
происшествия
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https://ria.ru/20190801/1557069497.html
https://ria.ru/20200704/1573890400.html
давно пора отобрать всех животных у этих фотографов!!!!!!!
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адлер
сочи
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/153026/29/1530262975_0:0:2001:1126_1400x0_80_0_0_ac4798fc2152b6fee6234cf74a5d45e0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, адлер, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), сочи, происшествия

У незаконных пляжных фотографов в Сочи изъяли обезьян

17:41 28.07.2020 (обновлено: 18:47 28.07.2020)
1240
© Depositphotos / martinm303Обезьяна
Обезьяна
© Depositphotos / martinm303
Обезьяна . Архивное фото
СОЧИ, 28 июл — РИА Новости. Обезьяны, незаконно содержащиеся у пляжных фотографов в Сочи, переданы зоозащитникам до решения суда, ведется поиск мужчины, издевавшегося над мартышкой, сообщает администрация города.
Отмечается, что в Сочи прошел рейд по выявлению фактов незаконного оказания фотоуслуг с животными. В нем приняли участие сотрудники полиции, администрации Сочи, ветеринарной службы и Росприроднадзора, а также представители зоозащитного движения города. Так, нарушителей обнаружили в Адлере на территории Курортного городка.
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"Речь идет о двух обезьянах, их осмотрели ветеринары, здоровью животных ничего не угрожает. Макак передали на временное содержание сочинским зоозащитникам. На владельцев животных составлены административные протоколы. Необходимые материалы передадут в суд для принятия процессуальных решений", — говорится в сообщении.
Власти заявляют, что подобные рейды в Сочи будут проводиться на систематической основе.
Кроме того, во вторник в интернете появилось видео, снятое туристкой в Сочи: мужчина держит мартышку за голову, размахивает рукой, в которой находится животное, а затем, угрожая обезьяне, натягивает на нее подгузник. В комментариях указано, что мужчина на видео пьян и зарабатывает, фотографируя отдыхающих с мартышкой. Полиция организовала проверку.
"По факту видео, распространившегося сегодня по сочинским интернет-пабликам, где мужчина издевается над обезьяной, сотрудники полиции установили личность данного человека и адрес его проживания. Дома живодера не оказалось, поиск его продолжается", — подчеркивают в мэрии.
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ТуризмНовости - ТуризмАдлерФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)СочиПроисшествия
Популярные комментарии
давно пора отобрать всех животных у этих фотографов!!!!!!!
28 июля, 17:50
aani.ermolova
1000000
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