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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575061744.html
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 23,5 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 367, до 23 521, всего умерли 753 человека, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:32
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире

В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 23,5 тысячи

17:32 28.07.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 367, до 23 521, всего умерли 753 человека, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 23 154 зарегистрированных случая коронавируса, 748 из которых стали летальными.
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"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 367 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 23 521. Всего 16 462 человека были вылечены, а 753 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
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