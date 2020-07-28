В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 23,5 тысячи

КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 367, до 23 521, всего умерли 753 человека, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 23 154 зарегистрированных случая коронавируса, 748 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 367 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 23 521. Всего 16 462 человека были вылечены, а 753 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.