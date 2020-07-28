https://ria.ru/20200728/1575061678.html
Прокуратура Когалыма выяснит, почему загорелась свалка отходов
Прокуратура в Ханты-Мансийском автономном округе выясняет причины возгорания на полигоне бытовых отходов в Когалыме, последствия которого ликвидируют шесть... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:31
2020-07-28T17:31
ханты-мансийский автономный округ
когалым
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, когалым, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июл - РИА Новости.
Прокуратура в Ханты-Мансийском автономном округе
выясняет причины возгорания на полигоне бытовых отходов в Когалыме
, последствия которого ликвидируют шесть дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
"Прокуратурой Когалыма организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, в том числе соблюдения противопожарной безопасности, экологического законодательства, использования муниципальной собственности арендатором с привлечением контролирующих органов", - заявили в пресс-службе.
Согласно информации городской администрации, возгорание на полигоне произошло 22 июля, изначально площадь была небольшой, однако сильный ветер поспособствовал распространению огня. Так, спустя три дня площадь горения отходов достигла 10 тысяч квадратных метров, и хотя пожарным удалось погасить все очаги, мусор продолжал тлеть, сильно задымляя территорию. Это усложнило работу техники и специалистов, подчеркивали в мэрии.
По словам замначальника местного пожарно-спасательного отряда Андрея Чуднова, которого цитирует пресс-служба администрации Когалыма, обстановка на полигоне значительно улучшилась, площадь тления сократилась более чем втрое, работы на объекте продолжаются.
"Работы по отсыпке оставшейся части планируется завершить к вечеру 30 июля. Для полной ликвидации мелких очагов тления после полной отсыпки потребуется еще некоторое время. Ведется контроль за предельно допустимыми концентрациями вредных веществ в воздухе", - говорится в сообщении муниципалитета.
В мэрии добавили, что виновные в инциденте будут установлены и привлечены к административной ответственности.