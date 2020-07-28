Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575061633.html
Штаб Бабарико обратился за изменением меры пресечения
Штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которому ранее было отказано в регистрации кандидатом в президенты и который находится в СИЗО по обвинению в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:30
дело белгазпромбанка
президентская кампания в белоруссии
виктор бабарико
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574325043_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_8fac0bf3a4b614036a13300bb18032a7.jpg
https://ria.ru/20200728/1575059798.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574325043_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_8fac0bf3a4b614036a13300bb18032a7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574325043_140:0:861:541_1400x0_80_0_0_dc4ebf32823b3630338c404c2f986f19.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574325043_230:0:771:541_1400x0_80_0_0_d4af77f86a30f806c838f323599221c4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело белгазпромбанка, президентская кампания в белоруссии, виктор бабарико, белоруссия, в мире

Штаб Бабарико обратился за изменением меры пресечения

17:30 28.07.2020
71
© Sputnik / Виктор ТолочкоКандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которому ранее было отказано в регистрации кандидатом в президенты и который находится в СИЗО по обвинению в экономических преступлениях, передал в комитет госбезопасности Белоруссии поручительство для изменения меры пресечения политику, сообщила пресс-служба штаба.
"Подали", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram. Документ в КГБ подала представитель штаба Бабарико Мария Колесникова.
Ранее штаб Бабарико сообщил о планах подать во вторник заявление о поручительстве за политика для изменения ему меры пресечения и призывал сторонников направлять в КГБ свои ходатайства.
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны около 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ.
Милиция Белоруссии
Вчера, 17:03
Задержанных в Минске журналистов отпустили из милиции
Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".
Белорусы будут выбирать президента 9 августа. Досрочное голосование начнется 4 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.
300000
Обсудить 0
Дело БелгазпромбанкаПрезидентская кампания в БелоруссииВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Источник: встреча "3+2" в рамках минской группы ОБСЕ может пройти осенью
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 23,5 тысячи
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Приезжающих в Латвию на работу обяжут сдавать два теста на COVID-19
Работник пожарной охраны
Прокуратура Когалыма выяснит, почему загорелась свалка отходов
Монастырь Панагия Сумела в провинции Трабзон
Турция защищает христианские объекты культурного наследия, заявил Эрдоган
Машина патрульной полиции Украины
Украинская партия "Оппозиционная платформа" заявила о погроме в ее офисе
Милиция Белоруссии
Задержанных в Минске журналистов отпустили из милиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко переболел COVID-19
Тест на коронавирус
Россия и Израиль готовят экспертные консультации на уровне минздравов
Светлана Тихановская
Власти Белоруссии намеренно пугают людей "майданом", считает Тихановская
Многоцелевые истребители Су-27
Финские военные заподозрили два российских Су-27 в нарушении границы
Светлана Тихановская
Тихановская хочет выступить в парламенте Белоруссии 3 августа
Приготовление плова
Талибы объявили о прекращении огня на время Курбан-байрама
Парламентские выборы в Белоруссии
В Верховном суде Белоруссии рассказали о жалобах, связанных с выборами
Ситуация в Испании
Власти Испании заявили, что ситуация с COVID-19 в стране под контролем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26В Бразилии за сутки выявили более 40 тысяч случае коронавируса
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
Лента новостейМолния