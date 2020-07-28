Штаб Бабарико обратился за изменением меры пресечения

МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Штаб экс-главы Белгазпромбанка Штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико , которому ранее было отказано в регистрации кандидатом в президенты и который находится в СИЗО по обвинению в экономических преступлениях, передал в комитет госбезопасности Белоруссии поручительство для изменения меры пресечения политику, сообщила пресс-служба штаба.

"Подали", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram. Документ в КГБ подала представитель штаба Бабарико Мария Колесникова.

Ранее штаб Бабарико сообщил о планах подать во вторник заявление о поручительстве за политика для изменения ему меры пресечения и призывал сторонников направлять в КГБ свои ходатайства.

В июне в головном офисе Белгазпромбанка , который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны около 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ.

Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".