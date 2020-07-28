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Около 400 тысяч туристов прибыли в Сочи за три недели
Около 400 тысяч туристов прибыли на отдых в Сочи за последние три недели, там уже встретили полумиллионного туриста, сообщает администрация города. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:40
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, сочи, общество

Около 400 тысяч туристов прибыли в Сочи за три недели

17:27 28.07.2020 (обновлено: 17:40 28.07.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевСочи
Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. Около 400 тысяч туристов прибыли на отдых в Сочи за последние три недели, там уже встретили полумиллионного туриста, сообщает администрация города.
Отмечается, что с момента поэтапного снятия ограничительных мер на курорте зафиксирована стабильная динамика роста туристического потока. Отмечается, что с начала июня в городе специалисты курортной отрасли организовали тщательный мониторинг, позволяющий анализировать количество прибывающих гостей. Подсчёт ведётся через туроператоров, турагентства, средства размещения, а также через все транспортные пункты: железнодорожные вокзалы, аэропорт, автомобильный пост Магри.
"Буквально 7 июля мы встречали 100-тысячного туриста, а сегодня цифра увеличилась до полумиллиона. В настоящий момент мы отмечаем повышенный туристический интерес. По ряду объектов можно смело сказать, что спрос на отдых в Сочи выше, чем в аналогичный период в прошлом году. Но мы понимаем, что сейчас в этих непростых условиях очень важно обеспечить гостям безопасность, а не только комфорт. Поэтому мерам санитарно-эпидемиологического благополучия, обеспечению безопасности на объектах, пляжах уделяется особое внимание", - цитируются в сообщении слова директора департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светланы Батяйкиной.
По данным властей, загрузка санаторно-курортного комплекса составляет в среднем 90%, что соответствует показателям прошлого года. При этом власти уточняют, что по ряду объектов размещения уровень загрузки превышает аналогичный период прошлого года на 20%. В городе усилены меры по дезинфекции общественных мест, пляжей, транспорта. Специальные мониторинговые группы следят за соблюдением масочного режима.
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