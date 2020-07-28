Около 400 тысяч туристов прибыли в Сочи за три недели

Отмечается, что с момента поэтапного снятия ограничительных мер на курорте зафиксирована стабильная динамика роста туристического потока. Отмечается, что с начала июня в городе специалисты курортной отрасли организовали тщательный мониторинг, позволяющий анализировать количество прибывающих гостей. Подсчёт ведётся через туроператоров, турагентства, средства размещения, а также через все транспортные пункты: железнодорожные вокзалы, аэропорт, автомобильный пост Магри.

"Буквально 7 июля мы встречали 100-тысячного туриста, а сегодня цифра увеличилась до полумиллиона. В настоящий момент мы отмечаем повышенный туристический интерес. По ряду объектов можно смело сказать, что спрос на отдых в Сочи выше, чем в аналогичный период в прошлом году. Но мы понимаем, что сейчас в этих непростых условиях очень важно обеспечить гостям безопасность, а не только комфорт. Поэтому мерам санитарно-эпидемиологического благополучия, обеспечению безопасности на объектах, пляжах уделяется особое внимание", - цитируются в сообщении слова директора департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светланы Батяйкиной.