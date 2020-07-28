https://ria.ru/20200728/1575061298.html
Финские военные заподозрили два российских Су-27 в нарушении границы
Минобороны Финляндии заявило, что два российских истребителя Су-27 сегодня днём, предположительно, нарушили воздушное пространство страны. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:24
2020-07-28T17:46
воздушно-космические силы россии
су-27
швеция
финляндия
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200727/1575009882.html
4
швеция
финляндия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воздушно-космические силы россии, су-27, швеция, финляндия, безопасность, в мире