Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575061298.html
Финские военные заподозрили два российских Су-27 в нарушении границы
Минобороны Финляндии заявило, что два российских истребителя Су-27 сегодня днём, предположительно, нарушили воздушное пространство страны. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:46
воздушно-космические силы россии
су-27
швеция
финляндия
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573634426_0:82:3310:1943_1400x0_80_0_0_e90b605dfa4529df4dc111013431366b.jpg
https://ria.ru/20200727/1575009882.html
4
швеция
финляндия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573634426_0:82:3310:1943_1400x0_80_0_0_e90b605dfa4529df4dc111013431366b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573634426_69:0:2800:2048_1400x0_80_0_0_977f3c8dc8e0532a9384ebfc0a8cc4f0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573634426_410:0:2458:2048_1400x0_80_0_0_25ff055c62bae81cf9aa20e30d89e910.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воздушно-космические силы россии, су-27, швеция, финляндия, безопасность, в мире

Финские военные заподозрили два российских Су-27 в нарушении границы

17:24 28.07.2020 (обновлено: 17:46 28.07.2020)
1540
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-27
Многоцелевые истребители Су-27
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 28 июл - РИА Новости. Минобороны Финляндии заявило, что два российских истребителя Су-27 сегодня днём, предположительно, нарушили воздушное пространство страны.
"Два российских истребителя Су-27 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии во вторник, 28 июля. Предполагаемое нарушение имело место в Финском заливе у Хельсинки днем около 14.00", - говорится в сообщении ведомства.
Инцидент расследует пограничная служба Финляндии.
Ранее в 2020 году минобороны Финляндии сообщало о нескольких нарушениях своих воздушных границ со стороны военных Швеции.
Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что самолеты ВКС РФ регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, всегда - в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Кадры приближения Су-27 к американскому самолету-разведчику
27 июля, 19:49
Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
3393321
Обсудить 4
Воздушно-космические силы РоссииСу-27ШвецияФинляндияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Россия прорабатывает поставку Турции второй партии С-400
Машина патрульной полиции Украины
Украинская партия "Оппозиционная платформа" заявила о погроме в ее офисе
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Источник: встреча "3+2" в рамках минской группы ОБСЕ может пройти осенью
Истребитель Су-27СМ
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Американский истребитель F-35A Lightning II
СМИ: Польша побоялась размещать F-35 у российских границ
Высотное здание гостиницы Украина, Дом Правительства РФ и небоскребы делового центра Москва-сити
Правительство оценило затраты военных на доставку медпомощи из Китая
Фургаломобиль
В Хабаровске водителя "фургаломобиля" арестовали на восемь суток
Президент США Дональд Трамп на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Экс-агент ФБР выпустит книгу об "угрозе", которую представляет Трамп
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко переболел COVID-19
Михаил Игнатьев
Вдова экс-главы Чувашии обжаловала прекращение производства по его иску
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ
Мишустин намерен засекретить закупки "Роскосмоса"
Появилось видео с места столкновения трех локомотивов в Санкт-Петербурге
Появилось видео с места столкновения поездов в Петербурге
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 23,5 тысячи
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи
Власти Сочи подадут в суд на ресторан из-за концерта Моргенштерна
Семья в одном из парков Москвы
В Минздраве назвали условия здорового образа жизни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26В Бразилии за сутки выявили более 40 тысяч случае коронавируса
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
Лента новостейМолния