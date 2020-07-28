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В Минздраве назвали условия здорового образа жизни
Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала, какие рекомендации стоит соблюдать для здорового образа жизни. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:43
оксана драпкина (врач)
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
оксана драпкина (врач), здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

В Минздраве назвали условия здорового образа жизни

17:22 28.07.2020 (обновлено: 17:43 28.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСемья в одном из парков Москвы
Семья в одном из парков Москвы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала, какие рекомендации стоит соблюдать для здорового образа жизни.
По ее словам, при ЗОЖ-режиме важно не курить, ежедневно употреблять в пищу овощи и фрукты (около 400 граммов), ходить по крайней мере час в день, не злоупотреблять солью и алкоголем.
"Научно доказано, что несоблюдение этих норм чревато повышенной смертностью", — рассказала она в комментарии НСН, добавив, что эти пять простых советов помогут оставаться здоровым гораздо дольше.
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Оксана Драпкина (врач)Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
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