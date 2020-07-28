https://ria.ru/20200728/1575061206.html
В Минздраве назвали условия здорового образа жизни
Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала, какие рекомендации стоит соблюдать для здорового образа жизни. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:22
2020-07-28T17:43
оксана драпкина (врач)
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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https://ria.ru/20200728/1575056536.html
1
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оксана драпкина (врач), здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)