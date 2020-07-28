Кабмин утвердил правила софинансирования оплаты отпусков соцработникам

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила софинансирования оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска работникам организаций социального обслуживания, следует из постановления, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, речь идет о работниках таких организаций, которые получали стимулирующие выплаты за работу в карантине 14-дневными сменами.

"Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов... в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания", - говорится в документе.