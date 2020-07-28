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Кабмин утвердил правила софинансирования оплаты отпусков соцработникам
Правительство РФ утвердило правила софинансирования оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска работникам организаций социального... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:21
правительство рф
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РИА Новости
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353
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правительство рф, общество

Кабмин утвердил правила софинансирования оплаты отпусков соцработникам

17:21 28.07.2020
27
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила софинансирования оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска работникам организаций социального обслуживания, следует из постановления, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, речь идет о работниках таких организаций, которые получали стимулирующие выплаты за работу в карантине 14-дневными сменами.
"Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов... в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания", - говорится в документе.
Уточняется, что стимулирующие выплаты учитываются при расчете средней зарплаты для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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