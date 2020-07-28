В Пермском крае запретили посещать лес из-за риска пожара

"С 27 по 30 июля в связи с увеличением пожарной опасности ограничено посещение жителями лесных массивов на территориях Березниковского, Красновишерского, Горнозаводского, Кизеловского, Чердынского, Соликамского, Чусовского городских округов, а также Гайнского и Косинского муниципальных округов", — говорится в сообщении.