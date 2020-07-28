https://ria.ru/20200728/1575061066.html
В Пермском крае запретили посещать лес из-за риска пожара
Власти Пермского края запретили с 27 по 30 июля посещать лесные массивы девяти округов из-за увеличения пожарной опасности, сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:19
2020-07-28T17:19
пермский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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пермский край, происшествия
ПЕРМЬ, 28 июл - РИА Новости.
Власти Пермского края
запретили с 27 по 30 июля посещать лесные массивы девяти округов из-за увеличения пожарной опасности, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
"С 27 по 30 июля в связи с увеличением пожарной опасности ограничено посещение жителями лесных массивов на территориях Березниковского, Красновишерского, Горнозаводского, Кизеловского, Чердынского, Соликамского, Чусовского городских округов, а также Гайнского и Косинского муниципальных округов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что запрет не распространяется на сквозной проезд через лес по дорогам общего пользования.
В начале июля, региональные власти ввели до 10 сентября в лесах Пермского края особый противопожарный режим.