МЭР предложило создать группу по инвестициям в устойчивое развитие

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минэкономразвития РФ предлагает создать специальную межведомственную рабочую группу по привлечению инвестиций в проекты устойчивого развития в России, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

Устойчивое развитие – это процессы развития цивилизации, обеспечивающие удовлетворение потребностей нынешнего поколения людей, но при этом не ставящие под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. В основе концепции устойчивого развития лежит необходимость соблюдения баланса между решением социально-экономических проблем и сохранением окружающей среды.

Минпромторга, Как отмечается в сообщении, Минэкономразвития подготовило и внесло в кабмин проект распоряжения правительства, закрепляющий за министерством роль координатора по вопросам развития инвестиционной деятельности и привлечению внебюджетных средств в проекты устойчивого развития в РФ. В рабочую группу по инвестициям в устойчивое развитие РФ предлагается включить представителей Минприроды , Минтранса, Минстроя Минэнерго , Минфина, Банка России и других профильных и экспертных организаций.

Предполагается, что Минэкономразвития будет утверждать цели и направления устойчивого развития, разрабатывать критерии соответствующих проектов, а также предложит стимулирующие меры по созданию инструментов финансирования таких проектов. В ведомстве добавили, что согласно проекту распоряжения, осуществлять методологическое обеспечение "зеленого" развития в России будет госкорпорация ВЭБ.