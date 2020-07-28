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МЭР предложило создать группу по инвестициям в устойчивое развитие
Минэкономразвития РФ предлагает создать специальную межведомственную рабочую группу по привлечению инвестиций в проекты устойчивого развития в России, сообщила... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:19
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

МЭР предложило создать группу по инвестициям в устойчивое развитие

17:19 28.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минэкономразвития РФ предлагает создать специальную межведомственную рабочую группу по привлечению инвестиций в проекты устойчивого развития в России, сообщила во вторник пресс-служба министерства.
Устойчивое развитие – это процессы развития цивилизации, обеспечивающие удовлетворение потребностей нынешнего поколения людей, но при этом не ставящие под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. В основе концепции устойчивого развития лежит необходимость соблюдения баланса между решением социально-экономических проблем и сохранением окружающей среды.
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Как отмечается в сообщении, Минэкономразвития подготовило и внесло в кабмин проект распоряжения правительства, закрепляющий за министерством роль координатора по вопросам развития инвестиционной деятельности и привлечению внебюджетных средств в проекты устойчивого развития в РФ. В рабочую группу по инвестициям в устойчивое развитие РФ предлагается включить представителей Минприроды, Минтранса, Минстроя, Минпромторга, Минэнерго, Минфина, Банка России и других профильных и экспертных организаций.
Предполагается, что Минэкономразвития будет утверждать цели и направления устойчивого развития, разрабатывать критерии соответствующих проектов, а также предложит стимулирующие меры по созданию инструментов финансирования таких проектов. В ведомстве добавили, что согласно проекту распоряжения, осуществлять методологическое обеспечение "зеленого" развития в России будет госкорпорация ВЭБ.
По мнению замминистра экономического развития Ильи Торосова, в настоящий момент в мире наблюдается "бум устойчивого развития". "Минэкономразвития постоянно поддерживает проекты, направленные на устойчивое развитие, однако в настоящее время за неимением российских подходов они основаны на международных стандартах. Пришло время подойти к решению вопроса комплексно", - сказал Торосов, слова которого приводит пресс-служба.
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
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