МЭР предложило создать группу по инвестициям в устойчивое развитие

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минэкономразвития РФ предлагает создать специальную межведомственную рабочую группу по привлечению инвестиций в проекты устойчивого развития в России, сообщила во вторник пресс-служба министерства.
Устойчивое развитие – это процессы развития цивилизации, обеспечивающие удовлетворение потребностей нынешнего поколения людей, но при этом не ставящие под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. В основе концепции устойчивого развития лежит необходимость соблюдения баланса между решением социально-экономических проблем и сохранением окружающей среды.
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Как отмечается в сообщении, Минэкономразвития подготовило и внесло в кабмин проект распоряжения правительства, закрепляющий за министерством роль координатора по вопросам развития инвестиционной деятельности и привлечению внебюджетных средств в проекты устойчивого развития в РФ. В рабочую группу по инвестициям в устойчивое развитие РФ предлагается включить представителей Минприроды, Минтранса, Минстроя, Минпромторга, Минэнерго, Минфина, Банка России и других профильных и экспертных организаций.
Предполагается, что Минэкономразвития будет утверждать цели и направления устойчивого развития, разрабатывать критерии соответствующих проектов, а также предложит стимулирующие меры по созданию инструментов финансирования таких проектов. В ведомстве добавили, что согласно проекту распоряжения, осуществлять методологическое обеспечение "зеленого" развития в России будет госкорпорация ВЭБ.
По мнению замминистра экономического развития Ильи Торосова, в настоящий момент в мире наблюдается "бум устойчивого развития". "Минэкономразвития постоянно поддерживает проекты, направленные на устойчивое развитие, однако в настоящее время за неимением российских подходов они основаны на международных стандартах. Пришло время подойти к решению вопроса комплексно", - сказал Торосов, слова которого приводит пресс-служба.
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