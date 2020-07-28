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Россия и Израиль готовят экспертные консультации на уровне минздравов
Израиль и Россия намерены провести консультации по линии министерств здравоохранений двух стран, а также между экспертами-вирусологами, сказал РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:16
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, израиль, в мире

Россия и Израиль готовят экспертные консультации на уровне минздравов

17:16 28.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Израиль и Россия намерены провести консультации по линии министерств здравоохранений двух стран, а также между экспертами-вирусологами, сказал РИА Новости временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне.
"Я рад сообщить, что мы сотрудничаем с нашими российскими партнёрами по борьбе с COVID-19, а также по другим проектам", - сказал он.
По словам дипломата, клинические испытания препаратов для лечения коронавируса, проводимые в России, довольно интересны для израильских компаний.
"Мы хотим расширить сотрудничество в сфере научных исследований и разработок с Россией, в том числе в медицинской сфере, но не только по B2B-инициативам, но и на государственном уровне. Чтобы этого достичь, мы намерены провести консультации на уровне министерств здравоохранения и, в частности, между нашими экспертами эпидемиологами и вирусологами", - отметил израильский дипломат.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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