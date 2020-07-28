Россия и Израиль готовят экспертные консультации на уровне минздравов

"Мы хотим расширить сотрудничество в сфере научных исследований и разработок с Россией, в том числе в медицинской сфере, но не только по B2B-инициативам, но и на государственном уровне. Чтобы этого достичь, мы намерены провести консультации на уровне министерств здравоохранения и, в частности, между нашими экспертами эпидемиологами и вирусологами", - отметил израильский дипломат.