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Угроза "минирования" московского ТЦ "Город" оказалась ложной
Информация о "минировании" торгового центра "Город" на юго-востоке Москвы не подтвердилась, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:15
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Угроза "минирования" московского ТЦ "Город" оказалась ложной

17:15 28.07.2020
372
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗакрытые павильоны в торговом центре "Город" в Москве
Закрытые павильоны в торговом центре Город в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Информация о "минировании" торгового центра "Город" на юго-востоке Москвы не подтвердилась, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об эвакуации около 400 человек из ТЦ "Город"  из-за анонимного звонка о "минировании".
"Проверку в ТЦ "Город" завершили - чисто", - сказал собеседник агентства.
Также сегодня из-за угроз "минирования" в Москве проверяли Vnukovo Outlet и ТЦ "Савеловский", были эвакуированы более 2,5 тысяч человек, опасные предметы обнаружены не были.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако полностью волну остановить пока не удается.
Сотрудник полиции
Вчера, 15:08
Сообщение о минировании ТЦ "Савеловский" в Москве оказалось ложным
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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