Угроза "минирования" московского ТЦ "Город" оказалась ложной

Ранее сообщалось об эвакуации около 400 человек из ТЦ "Город" из-за анонимного звонка о "минировании".

Также сегодня из-за угроз "минирования" в Москве проверяли Vnukovo Outlet и ТЦ "Савеловский", были эвакуированы более 2,5 тысяч человек, опасные предметы обнаружены не были.