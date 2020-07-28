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В Геленджике устранили аварию, оставившую без воды 75 тысяч человек
Авария на Троицком водоводе, оставившая без воды 75 тысяч человек в Геленджике, устранена, подача ресурса будет восстановлена до конца вторника, сообщает... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:14
вениамин кондратьев
сергей троицкий
геленджик
краснодарский край
общество
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вениамин кондратьев, сергей троицкий, геленджик, краснодарский край, общество

В Геленджике устранили аварию, оставившую без воды 75 тысяч человек

17:13 28.07.2020 (обновлено: 17:14 28.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Тонкий мыс в Геленджике
Вид на Тонкий мыс в Геленджике
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Вид на Тонкий мыс в Геленджике. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Авария на Троицком водоводе, оставившая без воды 75 тысяч человек в Геленджике, устранена, подача ресурса будет восстановлена до конца вторника, сообщает администрация региона.
"В настоящее время из-за порыва на линии Троицкого группового водовода в Геленджике полностью без водоснабжения остались около 75 тысяч человек, а также социальные объекты", - говорится в сообщении.
Смоленск
20 июля, 17:02
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев собрал оперативный штаб по решению проблем водоснабжения в крае, отмечается в релизе.
"С 25 июля вода подается по графику, а сегодня ее вообще нет. Ситуация критическая. Воду в город подвозят всего семь машин. А их должно быть столько, сколько нужно людям, чтобы полностью закрыть потребность в воде", – цитирует губернатора его пресс-служба.
Отмечается, что глава региона поручил все машины, которые есть в ближайших муниципалитетах, направить в Геленджик и до конца суток провести работы по восстановлению водоснабжения.
"Аварийная ситуация уже устранена и до 18 часов система будет наполняться водой. Также увеличим количество водовозок до 30. В целом режим водоснабжения восстановится до конца суток", – приводятся в сообщении слова первого вице-губернатора края Андрея Алексеенко.
Троицкий групповой водопровод поставляет питьевую воду по магистральным водоводам в Новороссийск, Геленджик, Крымск, населенные пункты Крымского района и поселки черноморского побережья. В связи с тем, что водопровод, построенный в 70-е годы прошлого столетия, выработал свой ресурс, власти Краснодарского края в прошлом году приняли решение о строительстве до 2023 года новой нитки водопровода протяженностью более 50 километров, на это в краевом бюджете предусмотрели около 4 миллиардов рублей.
Ранее региональные власти сообщали, что в настоящее время в крае ведется реконструкция трех крупных изношенных водопроводов – Троицкого, Таманского и Ейского, которые обеспечивают водой более 800 тысяч жителей края.
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Вениамин КондратьевСергей ТроицкийГеленджикКраснодарский крайОбщество
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