В Геленджике устранили аварию, оставившую без воды 75 тысяч человек

КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Авария на Троицком водоводе, оставившая без воды 75 тысяч человек в Авария на Троицком водоводе, оставившая без воды 75 тысяч человек в Геленджике , устранена, подача ресурса будет восстановлена до конца вторника, сообщает администрация региона.

"В настоящее время из-за порыва на линии Троицкого группового водовода в Геленджике полностью без водоснабжения остались около 75 тысяч человек, а также социальные объекты", - говорится в сообщении.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев собрал оперативный штаб по решению проблем водоснабжения в крае, отмечается в релизе.

"С 25 июля вода подается по графику, а сегодня ее вообще нет. Ситуация критическая. Воду в город подвозят всего семь машин. А их должно быть столько, сколько нужно людям, чтобы полностью закрыть потребность в воде", – цитирует губернатора его пресс-служба.

Отмечается, что глава региона поручил все машины, которые есть в ближайших муниципалитетах, направить в Геленджик и до конца суток провести работы по восстановлению водоснабжения.

"Аварийная ситуация уже устранена и до 18 часов система будет наполняться водой. Также увеличим количество водовозок до 30. В целом режим водоснабжения восстановится до конца суток", – приводятся в сообщении слова первого вице-губернатора края Андрея Алексеенко.

Троицкий групповой водопровод поставляет питьевую воду по магистральным водоводам в Новороссийск , Геленджик, Крымск , населенные пункты Крымского района и поселки черноморского побережья. В связи с тем, что водопровод, построенный в 70-е годы прошлого столетия, выработал свой ресурс, власти Краснодарского края в прошлом году приняли решение о строительстве до 2023 года новой нитки водопровода протяженностью более 50 километров, на это в краевом бюджете предусмотрели около 4 миллиардов рублей.