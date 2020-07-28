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Власти Испании заявили, что ситуация с COVID-19 в стране под контролем
Испания в настоящий момент - безопасная страна с эпидемиологической точки зрения, однако другие государства имеют полное право давать рекомендации своим... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:51
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости - туризм, туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, в мире

Власти Испании заявили, что ситуация с COVID-19 в стране под контролем

17:43 28.07.2020 (обновлено: 17:51 28.07.2020)
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© РИА Новости / Елена Шестернина Ситуация в Испании
Ситуация в Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина
МАДРИД, 28 июл - РИА Новости. Испания в настоящий момент - безопасная страна с эпидемиологической точки зрения, однако другие государства имеют полное право давать рекомендации своим гражданам по поводу поездок, заявила глава МИД Аранча Гонсалес Лайя.
"Настаиваю: ситуация в Испании под контролем. Некоторые страны-члены Европейского союза рекомендуют не ездить в те места, где уровень заражений COVID-19 выше. Это нормально, поскольку и в Испании рекомендуют не ездить в районы, где заражение COVID-19 выше", - заявила министр на пресс-конференции в Афинах, ее слова приводит агентство Efe.
Во вторник Германия не рекомендовала своим гражданам ездить в три испанских автономных сообщества - Каталонию, Арагон и Наварру.
Ранее Великобритания ввела двухнедельный карантин для всех прибывающих из Испании, причем эти меры в понедельник британские власти распространили на Канарские и Балеарские острова, где эпидемиологическая ситуация остается стабильной.
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Министр сообщила, что ведутся переговоры с британскими властями. "Мы делаем это для всей Испании, и в первую очередь для двух регионов - островных. Это территории, где можно очень четко отслеживать повторные вспышки и где уровень заражения намного ниже, чем в Великобритании", - сказала министр.
О том, что ситуация находится под контролем, заявила во вторник и официальный представитель испанского правительства, министр финансов Мария Хесус Монтеро. "Мы безопасное направление", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания правительства. По ее словам, превентивные меры "работают", большинство выявляемых случаев заражений бессимптомные. "Проводится серьезная работа", - добавила министр.
Министр здравоохранения Сальвадор Илья также заявил о "контролируемом сценарии". "На международном уровне пандемия не находится под контролем. В Европе появляются вспышки, связанные с семьями, отдыхом и некоторыми видами трудовой деятельности. То же самое мы видим в Испании", - пояснил он. В настоящее время, по его словам, в стране 361 активная вспышка, более половины из них охватывает менее 10 человек.
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Помимо Великобритании карантин для приезжающих из Испании ввела Норвегия. Власти Бельгии, Нидерландов, Франции и Германии не рекомендуют своим гражданам посещать эту страну.
За последние две недели эпидемиологическая ситуация ухудшилась в ряде регионов Испании, в первую очередь в Каталонии и Арагоне. За две недели были выявлены 22 125 новых случаев заражения COVID-19, из них в Каталонии - 10,1 тысячи, в Арагоне - 4,1 тысячи. Региональные власти вводят дополнительные санитарные меры, в частности, в Барселоне и ряде других регионов автономного сообщества не рекомендовано выходить на улицы без крайней необходимости, закрыты ночные заведения, введены высокие штрафы за распитие спиртных напитков на улицах. Во всех автономных сообществах, кроме Канарских островов, введено обязательное ношение масок не только во всех общественных местах, но и на улицах, даже если возможно соблюдать два метра социальной дистанции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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