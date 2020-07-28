Власти Испании заявили, что ситуация с COVID-19 в стране под контролем

Министр сообщила, что ведутся переговоры с британскими властями. "Мы делаем это для всей Испании, и в первую очередь для двух регионов - островных. Это территории, где можно очень четко отслеживать повторные вспышки и где уровень заражения намного ниже, чем в Великобритании", - сказала министр.