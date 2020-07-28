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СПЧ продолжит работу над идеей административной амнистии в России
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) продолжит работу над продвижением идеи создания административной амнистии в России, сообщил глава совета... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:10
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество

СПЧ продолжит работу над идеей административной амнистии в России

17:10 28.07.2020
287
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) продолжит работу над продвижением идеи создания административной амнистии в России, сообщил глава совета Валерий Фадеев.
Ранее СПЧ предложил провести административную амнистию выписанных штрафов за нарушение самоизоляции, если эти случаи не повлекли негативных последствий, следует из доклада, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
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"Мы будем продолжать это. Потому что мы видим, что многим это интересно. Попробуем довести это до какого-то результата", - сказал Фадеев журналистам.
По его словам, когда СПЧ ранее предлагал такую идею, откликнулись юристы и политические партии.
"Но пока никто из юристов не берет на себя эту функцию, потому что нет в законе административной амнистии. Значит, надо ее придумать. Как это сделать? Пока никто не берет", - добавил глава совета.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
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Валерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Общество
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