https://ria.ru/20200728/1575060378.html
СПЧ продолжит работу над идеей административной амнистии в России
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) продолжит работу над продвижением идеи создания административной амнистии в России, сообщил глава совета... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:10
2020-07-28T17:10
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156287/10/1562871036_0:26:2930:1674_1400x0_80_0_0_97f05ec23ed2110bfac8879f12f3dac4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ
(СПЧ) продолжит работу над продвижением идеи создания административной амнистии в России, сообщил глава совета Валерий Фадеев
.
Ранее СПЧ предложил провести административную амнистию выписанных штрафов за нарушение самоизоляции, если эти случаи не повлекли негативных последствий, следует из доклада, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Мы будем продолжать это. Потому что мы видим, что многим это интересно. Попробуем довести это до какого-то результата", - сказал Фадеев журналистам.
По его словам, когда СПЧ ранее предлагал такую идею, откликнулись юристы и политические партии.
"Но пока никто из юристов не берет на себя эту функцию, потому что нет в законе административной амнистии. Значит, надо ее придумать. Как это сделать? Пока никто не берет", - добавил глава совета.