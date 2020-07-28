СПЧ продолжит работу над идеей административной амнистии в России

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев

Ранее СПЧ предложил провести административную амнистию выписанных штрафов за нарушение самоизоляции, если эти случаи не повлекли негативных последствий, следует из доклада, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Мы будем продолжать это. Потому что мы видим, что многим это интересно. Попробуем довести это до какого-то результата", - сказал Фадеев журналистам.

По его словам, когда СПЧ ранее предлагал такую идею, откликнулись юристы и политические партии.