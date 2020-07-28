Израильский дипломат сообщил о прогрессе в переговорах страны с ЕАЭС

"Хороший прогресс был достигнут по соглашению о ЗСТ, я уверен, что оно будет подписано без какого-либо ненужного промедления. Мы считаем, что есть огромный потенциал для развития экономических отношений Израиля и России и других членов ЕАЭС. Соглашение о зоне свободной торговли позволит нам раскрыть этот потенциал в интересах всех сторон", - добавил израильский дипломат.