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Израильский дипломат сообщил о прогрессе в переговорах страны с ЕАЭС
Израиль и ЕАЭС достигли прогресса в вопросе заключения соглашения о зоне свободной торговли, сказал РИА Новости временный поверенный в делах Израиля в России... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:10
евразийский экономический союз
михаил мишустин
израиль
экономика
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евразийский экономический союз, михаил мишустин, израиль, экономика

Израильский дипломат сообщил о прогрессе в переговорах страны с ЕАЭС

17:10 28.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Казахстан
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Казахстан
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Израиль и ЕАЭС достигли прогресса в вопросе заключения соглашения о зоне свободной торговли, сказал РИА Новости временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне.
"Переговоры о зоне свободной торговли между Израилем и ЕАЭС продолжаются. До начала пандемии мы провели шесть раундов консультаций, последняя встреча состоялась в марте 2020 года в Иерусалиме буквально перед тем, как были введены ограничения из-за COVID-19", - сказал Ливне.
Флаги стран ЕАЭС
25 июля, 09:20
Правительство одобрило ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией
По его словам, пока ситуация не позволяет возобновить личные встречи, но стороны продолжают работать в онлайн-формате.

"Хороший прогресс был достигнут по соглашению о ЗСТ, я уверен, что оно будет подписано без какого-либо ненужного промедления. Мы считаем, что есть огромный потенциал для развития экономических отношений Израиля и России и других членов ЕАЭС. Соглашение о зоне свободной торговли позволит нам раскрыть этот потенциал в интересах всех сторон", - добавил израильский дипломат.

Как заявлял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, РФ рассчитывает, что в 2020 году ЕАЭС серьезно продвинется в переговорном процессе по зоне свободной торговли с Египтом и Израилем.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.
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Евразийский экономический союзМихаил МишустинИзраильЭкономика
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