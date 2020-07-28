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В Москве пассажир автобуса ранил мужчину ножом
В ходе конфликта между пассажирами автобуса на юго-западе Москвы один из мужчин получил ножевое ранение, он находится в коме, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:08
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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москва, происшествия

В Москве пассажир автобуса ранил мужчину ножом

17:08 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В ходе конфликта между пассажирами автобуса на юго-западе Москвы один из мужчин получил ножевое ранение, он находится в коме, сообщается на сайте столичного главка МВД России.
Отмечается, что к правоохранителям поступила информация, что на Севастопольском проспекте на улице лежит раненый мужчина.
"Как выяснили прибывшие на место полицейские, в рейсовом автобусе между двумя пассажирами возник словесный конфликт. Выйдя на остановке, они продолжили ругаться. В результате один из них нанес оппоненту удар в живот предметом, похожим на нож. В результате оперативно-розыскных мероприятий недалеко от места происшествия оперативники задержали подозреваемого – 64-летнего москвича", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что пострадавший доставлен в больницу, он в коме. По данному факту заведено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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