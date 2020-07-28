В Москве пассажир автобуса ранил мужчину ножом

Отмечается, что к правоохранителям поступила информация, что на Севастопольском проспекте на улице лежит раненый мужчина.

"Как выяснили прибывшие на место полицейские, в рейсовом автобусе между двумя пассажирами возник словесный конфликт. Выйдя на остановке, они продолжили ругаться. В результате один из них нанес оппоненту удар в живот предметом, похожим на нож. В результате оперативно-розыскных мероприятий недалеко от места происшествия оперативники задержали подозреваемого – 64-летнего москвича", - говорится в сообщении.