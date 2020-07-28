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Глава СПЧ надеется на мягкое решение суда в отношении сестер Хачатурян
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев выразил надежду на предельно мягкое решение суда в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:05
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
валерий фадеев
москва
происшествия
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дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, валерий фадеев, москва, происшествия

Глава СПЧ надеется на мягкое решение суда в отношении сестер Хачатурян

17:05 28.07.2020
354
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев выразил надежду на предельно мягкое решение суда в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
"Я сочувствую этим сёстрам, у них испорчена жизнь, не знаю, как они из всего этого выкарабкаются. Это тяжелейшая трагедия. Я повторяю, как просто человек, я чрезвычайно им сочувствую и надеюсь, что суд примет предельно мягкое решение. Я на это надеюсь", - сказал Фадеев, выступая на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
22 июля, 18:15
Мосгорсуд 31 июля приступит к делу сестер Хачатурян
По его словам, это сложнейший вопрос, такие вопросы должен решать суд присяжных. Также он напомнил, что в декабре СПЧ выступил с инициативой, которую поддержал президент РФ, о расширении состава преступлений, по которым возможен суд присяжных, данный вопрос прорабатывается.
"Вот, если суд присяжных, а суд присяжных - это как бы позиция общества, в таком случае сказал бы, что сестры невиновны, потому что их жизнь была невыносима и они не могли найти другого решения, тогда судья, опираясь на суд присяжных, принимает оправдательное решение. А сейчас как ему оправдать этих девушек? Это очень сложная конфигурация", - отметил правозащитник.
Ангелине и Крестине Хачатурян вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору. Данная статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, их дело будет рассматривать по существу Московский городской суд.
Младшая сестра, которая на момент преступления была несовершеннолетней, будет участвовать в слушании в Бутырском районном суде отдельно от старших девушек. Ей наказание в виде лишения свободы в колонии не грозит, суд будет рассматривать вопрос о применении в отношении неё принудительной меры медицинского характера.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
12 июля, 22:59
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян
3000314
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Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеВалерий ФадеевМоскваПроисшествия
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