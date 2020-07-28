Глава СПЧ надеется на мягкое решение суда в отношении сестер Хачатурян

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ ( Глава Совета по правам человека при президенте РФ ( СПЧ ) Валерий Фадеев выразил надежду на предельно мягкое решение суда в отношении сестер Хачатурян , обвиняемых в убийстве отца.

"Я сочувствую этим сёстрам, у них испорчена жизнь, не знаю, как они из всего этого выкарабкаются. Это тяжелейшая трагедия. Я повторяю, как просто человек, я чрезвычайно им сочувствую и надеюсь, что суд примет предельно мягкое решение. Я на это надеюсь", - сказал Фадеев, выступая на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

По его словам, это сложнейший вопрос, такие вопросы должен решать суд присяжных. Также он напомнил, что в декабре СПЧ выступил с инициативой, которую поддержал президент РФ, о расширении состава преступлений, по которым возможен суд присяжных, данный вопрос прорабатывается.

"Вот, если суд присяжных, а суд присяжных - это как бы позиция общества, в таком случае сказал бы, что сестры невиновны, потому что их жизнь была невыносима и они не могли найти другого решения, тогда судья, опираясь на суд присяжных, принимает оправдательное решение. А сейчас как ему оправдать этих девушек? Это очень сложная конфигурация", - отметил правозащитник.

Ангелине и Крестине Хачатурян вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору. Данная статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, их дело будет рассматривать по существу Московский городской суд.

Младшая сестра, которая на момент преступления была несовершеннолетней, будет участвовать в слушании в Бутырском районном суде отдельно от старших девушек. Ей наказание в виде лишения свободы в колонии не грозит, суд будет рассматривать вопрос о применении в отношении неё принудительной меры медицинского характера.