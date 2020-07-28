Глава СПЧ надеется на мягкое решение суда в отношении сестер Хачатурян

"Я сочувствую этим сёстрам, у них испорчена жизнь, не знаю, как они из всего этого выкарабкаются. Это тяжелейшая трагедия. Я повторяю, как просто человек, я чрезвычайно им сочувствую и надеюсь, что суд примет предельно мягкое решение. Я на это надеюсь", - сказал Фадеев, выступая на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
22 июля, 18:15Мосгорсуд 31 июля приступит к делу сестер Хачатурян
По его словам, это сложнейший вопрос, такие вопросы должен решать суд присяжных. Также он напомнил, что в декабре СПЧ выступил с инициативой, которую поддержал президент РФ, о расширении состава преступлений, по которым возможен суд присяжных, данный вопрос прорабатывается.
"Вот, если суд присяжных, а суд присяжных - это как бы позиция общества, в таком случае сказал бы, что сестры невиновны, потому что их жизнь была невыносима и они не могли найти другого решения, тогда судья, опираясь на суд присяжных, принимает оправдательное решение. А сейчас как ему оправдать этих девушек? Это очень сложная конфигурация", - отметил правозащитник.
Ангелине и Крестине Хачатурян вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору. Данная статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, их дело будет рассматривать по существу Московский городской суд.
Младшая сестра, которая на момент преступления была несовершеннолетней, будет участвовать в слушании в Бутырском районном суде отдельно от старших девушек. Ей наказание в виде лишения свободы в колонии не грозит, суд будет рассматривать вопрос о применении в отношении неё принудительной меры медицинского характера.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.